Europa ima najnapredniji stroj za proizvodnju čipova na svijetu, ali postoji kvaka

Najnapredniji stroj za proizvodnju čipova na svijetu, koji su razvili nizozemski ASML i njemački Zeiss, trebao bi omogućiti izradu još moćnijih poluvodiča za umjetnu inteligenciju. No najveći svjetski proizvođač čipova po narudžbi, tajvanski TSMC, zasad ga ne planira koristiti, smatrajući da je preskup i da u ovom trenutku ne donosi dovoljno koristi

Riječ je o tehnologiji High-NA EUV, novoj generaciji litografskih strojeva koji koštaju gotovo 400 milijuna eura po komadu. Iako ih ASML opisuje kao najnaprednije i najpreciznije strojeve ikad izrađene za proizvodnju čipova, ove godine prodao je tek tri primjerka, piše Handelsblatt. Potpredsjednik TSMC-a Kevin Zhang poručio je da njegova kompanija u dogledno vrijeme neće uvoditi novu tehnologiju u proizvodnju.

Razlog nije samo visoka cijena stroja. TSMC već godinama koristi postojeću tehnologiju EUV i uspio je optimizirati proizvodni proces do te mjere da prelazak na novu generaciju zasad ne vidi kao isplativ. Uvođenje High-NA zahtijevalo bi razvoj novih proizvodnih postupaka i korištenje drugačijih materijala, što povećava troškove. Zašto je High-NA važan? High-NA EUV predstavlja novu generaciju tehnologije za izradu najsloženijih čipova te omogućuje izradu još manjih i gušće raspoređenih tranzistora, što bi trebalo povećati performanse čipova uz smanjenje broja proizvodnih koraka. Takvi čipovi ključni su za razvoj umjetne inteligencije, podatkovnih centara i najnaprednijih procesora koje koriste kompanije poput Applea, Nvidije i AMD-a. Posebno važnu ulogu u toj tehnologiji ima njemački Zeiss jer proizvodi iznimno precizna optička zrcala bez kojih strojevi ne mogu funkcionirati.

Konkurencija vidi priliku Dok TSMC oklijeva, konkurenti ubrzano ulažu u novu tehnologiju. Intel je prvi počeo koristiti High-NA u serijskoj proizvodnji, nastojeći smanjiti tehnološki zaostatak za TSMC-om. Južnokorejski Samsung i SK Hynix također su među prvim kupcima jer procjenjuju da će im nova tehnologija dugoročno omogućiti učinkovitiju proizvodnju memorijskih čipova. Stručnjaci ističu da isplativost uvelike ovisi o postojećoj opremi. Tvrtke koje još nemaju velik broj klasičnih EUV strojeva lakše opravdavaju ulaganje u novu generaciju.