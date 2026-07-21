Europa ima najnapredniji stroj za proizvodnju čipova na svijetu, ali postoji kvaka

Najnapredniji stroj za proizvodnju čipova na svijetu, koji su razvili nizozemski ASML i njemački Zeiss, trebao bi omogućiti izradu još moćnijih poluvodiča za umjetnu inteligenciju. No najveći svjetski proizvođač čipova po narudžbi, tajvanski TSMC, zasad ga ne planira koristiti, smatrajući da je preskup i da u ovom trenutku ne donosi dovoljno koristi
Riječ je o tehnologiji High-NA EUV, novoj generaciji litografskih strojeva koji koštaju gotovo 400 milijuna eura po komadu. Iako ih ASML opisuje kao najnaprednije i najpreciznije strojeve ikad izrađene za proizvodnju čipova, ove godine prodao je tek tri primjerka, piše Handelsblatt.
Potpredsjednik TSMC-a Kevin Zhang poručio je da njegova kompanija u dogledno vrijeme neće uvoditi novu tehnologiju u proizvodnju.
Razlog nije samo visoka cijena stroja. TSMC već godinama koristi postojeću tehnologiju EUV i uspio je optimizirati proizvodni proces do te mjere da prelazak na novu generaciju zasad ne vidi kao isplativ. Uvođenje High-NA zahtijevalo bi razvoj novih proizvodnih postupaka i korištenje drugačijih materijala, što povećava troškove.
Zašto je High-NA važan?
High-NA EUV predstavlja novu generaciju tehnologije za izradu najsloženijih čipova te omogućuje izradu još manjih i gušće raspoređenih tranzistora, što bi trebalo povećati performanse čipova uz smanjenje broja proizvodnih koraka. Takvi čipovi ključni su za razvoj umjetne inteligencije, podatkovnih centara i najnaprednijih procesora koje koriste kompanije poput Applea, Nvidije i AMD-a.
Posebno važnu ulogu u toj tehnologiji ima njemački Zeiss jer proizvodi iznimno precizna optička zrcala bez kojih strojevi ne mogu funkcionirati.
Konkurencija vidi priliku
Dok TSMC oklijeva, konkurenti ubrzano ulažu u novu tehnologiju.
Intel je prvi počeo koristiti High-NA u serijskoj proizvodnji, nastojeći smanjiti tehnološki zaostatak za TSMC-om. Južnokorejski Samsung i SK Hynix također su među prvim kupcima jer procjenjuju da će im nova tehnologija dugoročno omogućiti učinkovitiju proizvodnju memorijskih čipova.
Stručnjaci ističu da isplativost uvelike ovisi o postojećoj opremi. Tvrtke koje još nemaju velik broj klasičnih EUV strojeva lakše opravdavaju ulaganje u novu generaciju.
Glavni izazov nije samo cijena
Analitičari upozoravaju da High-NA još nije dosegnuo željenu razinu učinkovitosti. Strojevi trenutačno rade s manjom raspoloživošću nego standardni sustavi EUV, pa ASML nastoji povećati njihovu brzinu i pouzdanost kako bi uvjerio veći broj kupaca.
Istovremeno brojne tvrtke zajedno rade na usavršavanju tehnologije, a ASML već razvija njezina nasljednika, Hyper-NA, koji bi trebao omogućiti proizvodnju još naprednijih čipova. No takvi bi strojevi mogli stajati više od 700 milijuna eura.
TSMC zasad poručuje da do 2029. godine ne planira prelazak na High-NA dok ASML vjeruje da će tehnologija postupno pronaći put do masovne proizvodnje.