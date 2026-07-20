Nepalci nakon roštilja ušli u Savu i nestali: Evo što su pronašli spasioci

U rijeci Savi, nedaleko od Rugvice u nedjelju su nestala trojica Nepalaca. Kako se pretpostavlja, otišli su se okupati.

U potrazi za njima sudjeluju DVD Rugvica zajedno s nadležnim službama, policijom, HGSS-om i drugim vatrogascima.

"Na terenu se trenutno pretražuje oko 35 kilometara rijeke Save. Mi smo krenuli s ove nizvodne točke i sveukupno su na terenu tri tima HGSS-a zajedno s vatrogascima i policijom. Sve indicije upućuju da su se strani državljani uputili u rijeku odakle im se gubi svaki trag", rekao je za RTL Danas pročelnik odjela za informiranje HGSS-a, Petar Prpić.