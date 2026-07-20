Nepalci nakon roštilja ušli u Savu i nestali: Evo što su pronašli spasioci

U potragu su uključeni policija, vatrogasci i HGSS. Pretražuje se 35 kilometara rijeke
U rijeci Savi, nedaleko od Rugvice u nedjelju su nestala trojica Nepalaca. Kako se pretpostavlja, otišli su se okupati.
U potrazi za njima sudjeluju DVD Rugvica zajedno s nadležnim službama, policijom, HGSS-om i drugim vatrogascima.
"Na terenu se trenutno pretražuje oko 35 kilometara rijeke Save. Mi smo krenuli s ove nizvodne točke i sveukupno su na terenu tri tima HGSS-a zajedno s vatrogascima i policijom. Sve indicije upućuju da su se strani državljani uputili u rijeku odakle im se gubi svaki trag", rekao je za RTL Danas pročelnik odjela za informiranje HGSS-a, Petar Prpić.
Pretraga do Novske
Zna se da su nestali muškarci roštiljali u blizini Okunščaka. Spasilačke službe su ubrzo pronašle njihove stvari. U potrazi su se uključili i HGSS-ovci iz Novske.
"Ukoliko bude potrebe, podići ćemo broj ljudi, resurse, i angažirati ih na ovoj potrazi. Pretražuje se korito i obala rijeke i sve lokacije gdje bi se osobe mogle nalaziti", naglasio je Prpić dodavši da će potraga trajati dokle god vrijeme i vidljivost budu dopuštali.
"Uvjeti za pretragu su dobri, Sava je malo mutnija što otežava potragu, ali uvjeti vidljivosti po pitanju vremena i ostalog su relativno dobri", dodao je.
Uobičajene situacije
Nažalost, slične su situacije uobičajene tijekom ljeta i najčešće ne završe dobrim ishodom.
"Znamo i sami da u ovakvim ljetnim mjesecima zbog vrućina ljudi često dolaze na rijeke i jezera kako bi pronašli osvježenje i imamo povećan broj intervencija na vodi, povećan broj utapanja od početka ljeta", zaključio je Prpić.