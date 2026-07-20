Uz pomoć analize DNK otkriven identitet vojnika koji je poginuo prije 246 godina

Iz dijela temporalne kosti, osjetljive strukture iza uha u podnožju lubanje, istraživači su uspješno izdvojili DNK koji je generirao cijeli genom

Nakon 246 godina, vojnik John Pumphrey više nije nepoznat. Zahvaljujući testiranju DNK-a i klasičnom istraživanju, tinejdžer iz Marylanda koji je poginuo u jednoj od posljednjih velikih bitaka Američke revolucije sada može zauzeti svoje mjesto u povijesti. Pumphrey je poginuo 16. kolovoza 1780. godine u bitci kod Camdena u Južnoj Karolini (SAD). Bio je to jedan od najrazornijih poraza Kontinentalne vojske, gdje je britanski general Charles Lord Cornwallis porazio patriotske snage pod general-bojnikom Horatiom Gatesom.

Mnogi od 900 poginulih ostali su tamo gdje su pali, prepušteni divljim životinjama, žarkoj vrućini Južne Karoline i njezinoj razornoj vlazi. Arheolozi koji su 2020. istraživali područje naišli su na ljudske kosti koje su virile iz zemlje. Na kraju je identificirano 14 posmrtnih ostataka - 12 od njih pripada kontinentalnim vojnicima. Za ostale je utvrđeno kako su povezani s britanskom stranom te su ponovno pokopani na bojištu. Za razliku od većine, Pumphrey i njegova četiri suborca površno su pokopani ispod tankog sloja zemlje. Nazvan je Camden 9B, jer su njegovi bili drugi posmrtni ostaci izvađeni iz groba devet. Najstariji uzorak za utvrđivanje obiteljskog stabla Ured mrtvozornika okruga Richland surađivao je na njihovom istraživanju s forenzičkom službom FHD sa sjedištem u Teksasu. Posmrtni ostaci su pregledani i katalogizirani. Dvanaest kontinentalaca kasnije je ponovno pokopano uz pune vojne počasti. Na nadgrobnom spomeniku Camden 9B pisalo je: 'Nepoznato. Pobjednički rat. Bitka kod Camdena. 16. kolovoza 1780.' U međuvremenu, uzorci dvojice vojnika poslani su u Astrea Forensics u Kaliforniji na ekstrakciju i sekvenciranje DNK. S ovako starim posmrtnim ostacima često je teško odvojiti ljudsku DNK od ostalog genetskog materijala u grobu jer je kolonizira mikrobni okoliš u tlu i voda u okolišu. Bio je to najstariji uzorak koji je Astrea Forensics ikad koristila za pokušaj rekonstrukcije obiteljskog stabla. Iz dijela temporalne kosti, osjetljive strukture iza uha u podnožju lubanje, uspješno su izdvojili DNK koji je generirao cijeli Pumphreyin genom. Zatim su podatke prenijeli na FamilyTreeDNA i GEDmatch kako bi pratili tri vrste podudaranja DNK: autosomno, X kromosom i Y kromosom. Dobili su 20 tisuća podudaranja. Jedno od tih podudaranja, s majčine linije, bio je Russ Hudson. Umirovljeni savezni agent u Gettysburgu, Pennsylvania, ponudio se pomoći u arhivskom istraživanju.