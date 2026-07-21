Prvi put otkrivena atmosfera na egzoplanetu. Sličan je Zemlji i u nastanjivoj zoni

Istraživači su otkrili atmosferu oko planeta udaljenog 49 svjetlosnih godina, a koji bi mogao imati tekuću vodu na svojoj površini
Atmosfera je prethodno pronađena oko egzoplaneta plinovitih divova, kao i 'pod-Neptuna'.
Također je bilo znakova takvih omotača oko stjenovitih egzoplaneta koji se nalaze izvan nastanjive zone svoje zvijezde – područja u kojem bi tekuća voda mogla postojati na površini planeta i stoga potencijalno podržavati život.
Novo otkriće je drukčije.
Riječ je o prvoj opažanjem potvrđenoj atmosferi na stjenovitom planetu u nastanjivoj zoni izvan Sunčeva sustava, no ujedno je to prva izravna identifikacija vrste atmosfere za bilo koji stjenovit egzoplanet, nalazio se u nastanjivoj zoni ili ne.
Planet LHS 1140b ima masu 5,6 puta veću od Zemlje i 70 posto veći polumjer. U pojedinim aspektima – poput ukupnog sastava i temperature – sličan je našem planetu, a u drugima se razlikuje. Na primjer, plimno je zaključan, mogao bi imati puno više vode i vjerojatno ima vrlo drukčiju atmosferu.
Otkriven 2017. godine, relativno je blizu i kruži oko malog crvenog patuljka u zviježđu Cetusa. Ova vrsta zvijezda je manja i tamnija od našeg Sunca, ali oslobađa veći dio svoje energije kao ionizirajuće zračenje.
Postoje uvjeti za nastanak života
LHS 1140b ima sve sastojke za nastanjivo okruženje: relativno stjenovit planet, temperaturu koja podržava tekuću vodu i atmosferu koja sprječava izlazak vode i štiti površinu planeta od štetnog zračenja. Osim toga, sama zvijezda je mirna, s malo bljeskova.
Atmosfera nije pronađena atmosfera oko LHS 1140c, još jednog stjenovitog planeta koji kruži oko iste zvijezde.
Istraživači su promatrali LHS1140b dok je prolazio ispred svoje zvijezde koristeći infracrveni spektrograf postavljen na teleskopu Magellan Clay u opservatoriju Las Campanas u Čileu. Podaci snimljeni 2024. godine otkrili su helij koji je izlazio s planeta u svemir i uspjeli su isključiti druga moguća objašnjenja za njega, uključujući kontaminaciju iz Zemljine atmosfere.
Helij nije bio otkriven u opažanjima LHS1140b iz 2025. godine, stoga je njegovo otkrivanje bilo šok koji je istraživače naveo na ponovno analiziranje početnih nalaza. Mali crveni patuljci najčešći su tip zvijezda, ali su često i vrlo aktivni, zbog čega planeti koji kruže oko njih obično ostanu s vrlo tankim slojem atmosfere ili bez nje.
Teoretski, život je mogao nastati i evoluirati na LHS1140b, zbog čega će nastavak istraživanja na ovom planetu biti iznimno zanimljiv, piše Guardian.