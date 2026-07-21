Prvi put otkrivena atmosfera na egzoplanetu. Sličan je Zemlji i u nastanjivoj zoni

Istraživači su otkrili atmosferu oko planeta udaljenog 49 svjetlosnih godina, a koji bi mogao imati tekuću vodu na svojoj površini

Atmosfera je prethodno pronađena oko egzoplaneta plinovitih divova, kao i 'pod-Neptuna'. Također je bilo znakova takvih omotača oko stjenovitih egzoplaneta koji se nalaze izvan nastanjive zone svoje zvijezde – područja u kojem bi tekuća voda mogla postojati na površini planeta i stoga potencijalno podržavati život. Novo otkriće je drukčije. Riječ je o prvoj opažanjem potvrđenoj atmosferi na stjenovitom planetu u nastanjivoj zoni izvan Sunčeva sustava, no ujedno je to prva izravna identifikacija vrste atmosfere za bilo koji stjenovit egzoplanet, nalazio se u nastanjivoj zoni ili ne.

Planet LHS 1140b ima masu 5,6 puta veću od Zemlje i 70 posto veći polumjer. U pojedinim aspektima – poput ukupnog sastava i temperature – sličan je našem planetu, a u drugima se razlikuje. Na primjer, plimno je zaključan, mogao bi imati puno više vode i vjerojatno ima vrlo drukčiju atmosferu. Otkriven 2017. godine, relativno je blizu i kruži oko malog crvenog patuljka u zviježđu Cetusa. Ova vrsta zvijezda je manja i tamnija od našeg Sunca, ali oslobađa veći dio svoje energije kao ionizirajuće zračenje.