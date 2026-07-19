Pao ChatGPT: Korisnici ne mogu do omiljenog AI chatbota

Korisnici diljem svijeta u nedjelju poslijepodne prijavili su probleme s učitavanjem i korištenjem popularnog AI chatbota, ChatGPT.

Na službenoj stranici OpenAI-a, ističu kako su svjesni da se korisnicima javlja greška te da rade na njenom otklanjanju. Dodaju kako se greška javlja prilikom započinjanja ili učitavanja ranijih razgovora.

Prema prijavama korisnika na stranici Downdetector, čini se kako je ChatGPT nedostupan u većem dijelu Europe i Bliskog istoka.