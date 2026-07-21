Ovo su neki od bizarnijih razloga zbog kojih vam je slab signal Wi-Fi-a

Identificiranje ovih problema moglo bi pomoći u popravljanju internetske veze, ali i promijeniti način na koji razmišljate o jednoj od najvažnijih tehnologija u svom životu.

Vaš dom može biti ispunjen preprekama zbog kojih nemate kvalitetan signal mreže Wi-Fi-a. Neki nisu iznenađujući, poput debelih zidova, a drugi su pomalo bizarni.

Mikrovalne pećnice

Misteriozni radijski signali 17 godina su zbunjivali astronome u Australiji, a neki su za to krivili solarne baklje dok je javnost sumnjala na izvanzemaljce. Na kraju je krivac bio u neposrednoj blizini: njihov teleskop hvatao je nalete energije iz uredske mikrovalne pećnice za vrijeme ručka.

Teleskopi nisu jedina tehnologija koja je osjetljiva na mikrovalove jer oni mogu poremetiti i vaš Wi-Fi. Kao i većina bežične komunikacijske tehnologije, Wi-Fi prenosi informacije putem radiovalova, a vlade rezerviraju većinu frekvencija za određene svrhe, poput provođenja zakona, kontrole zračnog prometa ili AM i FM radiopostaja.

Ali neke su besplatne za nelicenciranu javnu upotrebu. Naprimjer, 2,4 GHz je jedna od najčešćih frekvencija koje koriste Wi-Fi i uređaji opremljeni Bluetoothom, ali ujedno je frekvencija koju mikrovalna pećnica koristi za zagrijavanje ostataka hrane.

Iako je napravljena tako da valovi koji zagrijavaju hranu ostanu unutar uređaja, ako imate stari model ili ako otvorite vrata prije nego što završi sa zagrijavanjem, to može dovesti do smetnji signala za Wi-Fi. Isti problem mogu prouzročiti frekvencije iz fluorescentnih svjetala ili sustava paljenja automobila.

Akvariji

Ako kod kuće imate kućne ljubimce koji žive u vodi, i to može uzrokovati probleme. Radijski signal prirodno slabi s udaljenošću, no također slabi i dok prodire kroz objekte. Može relativno lako proći kroz materijale poput drveta i suhozida, ali ako imate zidove od gustog materijala poput opeke ili betona, to je teže riješiti.

Problem je i voda jer se njezine molekule mogu ponašati poput sićušnih magneta koji iscrpljuju snagu radijskog signala. Ako imate akvarij između sebe i usmjerivača, to može stvoriti mrtvu zonu Wi-Fi-a.

Kraća udaljenost olakšava stvari. Postavljanje usmjerivača u sredinu kuće i što više moguće visoko dobri su prvi koraci. Ako to ne riješi problem, možete pokušati koristiti Wi-Fi ekstender, koji pojačava signal, ili zamijeniti usmjerivač mrežom koja distribuira Wi-Fi po prostoru pomoću niza malih uređaja.