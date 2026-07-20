Od vojnih projektila do napajanja gradova: Priča o tvari koja drži ključ naše budućnosti

Od rastaljene soli i tekućeg zraka do pijeska i organskih materijala, u tijeku je utrka za tehnologijama koje bi obnovljive izvore energije učinile pouzdanima čak i kada nema sunca ni vjetra.

Jedan od najambicioznijih projekata gradi se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Na području veličine oko 12.600 nogometnih igrališta kombinirat će se 5,2 gigavata solarne elektrane s baterijskim sustavom kapaciteta 19 gigavatsati, što će omogućiti opskrbu električnom energijom približno pola milijuna kućanstava tijekom noći. Riječ je o najvećem baterijskom sustavu na svijetu, piše Guardian.

U američkom Nacionalnom laboratoriju za obnovljive izvore energije (NREL) u Coloradu razvijaju se baterije sasvim drukčije vrste: one su toliko male da će služiti za napajanje elektroničkih oznaka kojima će se pratiti mlade jedinke lososa i jegulja.

Razvoj ovakvih tehnologija pokazuje da budućnost skladištenja energije neće nužno ovisiti samo o litij-ionskim baterijama. Za razliku od njih, mnoge alternativne tehnologije mogu se koristiti praktički neograničen broj ciklusa punjenja i pražnjenja, a nakon približno 20 godina rada mogu se gotovo u potpunosti reciklirati.