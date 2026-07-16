tehno savjeti

Vidite mali listić u Google Mapsima? Evo što vam aplikacija pokušava reći

Damir Rukavina

16.07.2026 u 10:27

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Michael Bihlmayer / imago stock&people / Profimedia
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Googleova oznaka za učinkovite rute mogla bi vam pomoći da uštedite na gorivu, no kao i uvijek - postoji keč

Ako ste ikada primijetili malu ikonu lista pokraj neke rute u Google Mapsu i pitali se što znači, odgovor je jednostavan: označava energetski učinkovitiju rutu. Google tim rutama pokušava smanjiti potrošnju goriva ili energije baterije kod električnih vozila, a istovremeno smanjiti utjecaj vožnje na okoliš.

Značajka je u Google Mapsu uključena prema zadanim postavkama, ali ima jednu važnu manu - najštedljivija ruta nije uvijek i najbrža. U nekim slučajevima putovanje može trajati dulje jer aplikacija daje prednost manjoj potrošnji energije umjesto najkraćem vremenu dolaska.

Ako vam je brzina važnija od učinkovitosti, opciju možete isključiti u postavkama navigacije pod opcijom 'Prefer fuel-efficient routes'.

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Kako Google određuje ekološke rute

Google Maps koristi podatke o prometu u stvarnom vremenu, vrste cesta, raskrižja, nadmorsku visinu i druge faktore kako bi procijenio koja će ruta zahtijevati najmanje energije. Primjerice, ravnija cesta može biti učinkovitija jer automobil troši više energije pri vožnji uzbrdo. Isto tako, autoceste često omogućuju stabilnije brzine i manje zaustavljanja, što može smanjiti potrošnju goriva.

S druge strane, izbjegavanje prometnih cesta ponekad znači vožnju kroz manje prometne, ali sporije dionice s više semafora, kružnih tokova i zaustavljanja.

Kada ekološka ruta možda nije najbolji izbor

Iako su energetski učinkovite rute korisne, nisu uvijek najugodnije za vožnju. Google Maps ponekad može izbjeći autoceste i poslati vozača na uske lokalne ceste ili manje poznate pravce koji zahtijevaju više pažnje. Osim toga, aplikacija ne uzima u obzir sve detalje vozila, poput težine automobila, veličine motora ili vrsta guma, pa procjena potrošnje nije uvijek potpuno precizna.

Kako poboljšati rezultate

Za preciznije prijedloge Google Mapsa korisnici bi trebali unijeti vrstu pogona svog vozila. U postavkama aplikacije moguće je odabrati koristi li automobil benzin, dizel, hibridni ili električni pogon.

Ta informacija pomaže aplikaciji da bolje procijeni potrošnju energije, iako neće potpuno promijeniti izračun jer Google nema pristup svim tehničkim karakteristikama vozila. Ekološke rute u Google Mapsu nisu savršene, ali mogu pomoći vozačima da smanje potrošnju goriva i emisije. Za svakodnevnu vožnju mogu biti korisna opcija, dok je u situacijama kada su vrijeme i jednostavnost važniji možda bolje odabrati klasičnu najbržu rutu, kažu iz Engadgeta.

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