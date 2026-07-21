Mračni kult koji djecu pretvara u zlostavljače: Što je mreža '764' i kako regrutira mlade

Brutalan napad nožem na starijeg muškarca u Švedskoj razotkrio je zastrašujuću globalnu mrežu '764'. Djelujući u sjeni popularnih platformi poput Robloxa i Discorda, ovaj mračni online ekosustav vrbuje djecu i tinejdžere te ih ucjenama i manipulacijom prisiljava na nasilje, samoozljeđivanje i zločine diljem svijeta

Krajem 2024. godine, u mirnom predgrađu Stockholma, 14-godišnji dječak prišao je muškarcu u 80-im godinama koji se kretao uz pomoć hodalice te ga tri puta nožem ubo u leđa. Videozapis napada u naselju Hässelby prenošen je uživo i munjevito se proširio mrežama. Taj je videozapis brzo završio u mračnom online svijetu u kojem se nasilje i ponižavanje drugih potiču i nagrađuju. Stručnjak Marc-André Argentino tu pojavu naziva 'gejmifikacijom štete', odnosno 'pretvaranjem nasilja u igru', piše Guardian. Sumnja se da je dječak bio povezan s mrežom poznatom pod nazivom 764. Takve su skupine poznate po tome što ciljaju mlade na platformama i u igrama poput Robloxa i Minecrafta, kao i u zajednicama čiji se članovi bore s problemima mentalnog zdravlja ili seksualnog identiteta, manipuliraju njima te ucjenama vrše pritisak na njih i prisiljavaju ih na nasilje, pa i samoozljeđivanje. Mreža 764, koju je osnovao tinejdžer Bradley Cadenhead iz Teksasa, samo je dio rastućeg online ekosustava s počiniteljima i žrtvama u desecima zemalja. Cadenhead trenutno služi 80-godišnju zatvorsku kaznu u SAD-u zbog posjedovanja materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece. Pred sudovima diljem svijeta trenutno se vodi nekoliko postupaka povezanih s takvim skupinama. Pravni spisi iz brojnih zemalja ukazuju na to da te grupe često veličaju nasilje, manipulaciju i nanošenje štete radi samog tog čina, prikupljajući snimke takvih nedjela kako bi stekle kontrolu.

Zabrinjavajući trend među mladima 'Ovdje mladi regrutiraju druge mlade', objašnjava Bjørn Ihler, osnivač tvrtke za sigurnost Revontulet, dodajući: 'Riječ je o fenomenu među mladima.' Zapovjednica australske savezne policije, Krissy Barrett, upozorava na zabrinjavajući trend: 'Žrtve postaju počinitelji kako bi pokušale pobjeći svojim online zlostavljačima koji su se s njima sprijateljili, vrbovali ih, a zatim ih prisilili da naude sami sebi.' Švedski je sud u travnju 2025. godine odlučio da je spomenuti tinejdžer izveo napad nožem, iako je bio premlad da bi kazneno odgovarao. No tijekom istrage isplivalo je još jedno ime – online korisnički nadimak 'Chai'. Početkom te godine, dok je zemlja još bila u šoku zbog napada, djevojčica iz Australije nazvala je švedsku policiju te je htjela vlastima ispričati sve o Chaiju. Linus Svensson, istraživački novinar švedskog javnog servisa SVT, nikada nije čuo za mrežu 764 prije napada nožem 2024. godine. Svensson navodi da sada zna za najmanje devet lokalnih sudskih predmeta povezanih s mrežom 'Com' – krovnim terminom za široku online mrežu koja se bavi kibernetičkim kriminalom, iznudama i nasiljem, a čiji je dio i grupa 764. Ističe da je u chat grupicama pronašao desetke švedskih članova. 'Problem je širi od ovih nekoliko slučajeva', navodi Svensson. 'Mislim da je švedskim vlastima, ali i općoj javnosti, trebalo neko vrijeme da doista shvate o čemu se radi.' Probijajući se kroz videozapise i fotografije koje je grupa dijelila u sklopu SVT-ove istrage, Svensson je naišao na tinejdžera sa sjevera Švedske koji je 2024. godine osuđen zbog pokušaja prisiljavanja 13-godišnjeg dječaka na samoubojstvo. Prema riječima Jenny Östling, više državne odvjetnice u Švedskoj nacionalnoj jedinici za borbu protiv međunarodnog i organiziranog kriminala, taj je tinejdžer bio upravo Chai. Tinejdžer, čije se pravo ime po zakonu ne smije objaviti, optužen je za više od 70 kaznenih djela, uključujući poticanje na samoozljeđivanje i samoubojstvo te izradu materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece. Većina djela navodno je počinjena nad spomenutom djevojčicom iz Australije. Optužen je i da je mladića u Njemačkoj naveo na toliko teško samoozljeđivanje da je zamalo podlegao ozljedama. Njegova odvjetnica, Emily Töyrä, izjavila je za Guardian da njezin klijent u potpunosti poriče sve optužbe. Suđenje je prekinuto krajem lipnja, nakon što ga je švedski sud uputio na forenzičko psihijatrijsko ispitivanje. U sudskim spisima navedeno je da postoje 'uvjerljivi dokazi da je počinio nekoliko djela za koja se tereti'. Postupak se pred sud vraća u kolovozu. Tužiteljica Östling ističe da će ovaj slučaj testirati može li se pojedince smatrati odgovornima za prisiljavanje drugih na samoozljeđivanje ili nasilje na daljinu (online) – što je prepoznatljiv obrazac grupa poput 764. 'Oni imaju cilj za samu grupu: uništiti svijet... Ali članovi imaju i osobni cilj: žele steći status unutar grupe', objašnjava Östling.

Eksplicitan materijal Stvaranje novog eksplicitnog materijala često je preduvjet za ulazak u zatvorene chat sobe i druge oblike dokazivanja članstva. 'Oni prvenstveno prisiljavaju mlade žrtve na rezanje po tijelu ili na seksualni čin', navodi Östling, dodajući: 'Potom to koriste kako bi ih ucjenjivali i prisilili na još gore stvari.' Tvrdi da je Chai uživao 'visok status' u mreži 764 te da je bio pozvan u ekskluzivnu chat sobu poznatu kao '764 Inferno'. Njegova odvjetnica osporava takvu kvalifikaciju i tvrdi da je umiješanost njezina klijenta bila ograničena na uređivanje slika i videozapisa. 'Okruženje unutar Coma iznimno je promjenjivo', rekla je Töyrä, dodajući: 'Moj klijent ne prihvaća karakterizaciju '764 Inferna' kao vrste organizirane grupe, kako to tvrdi tužiteljstvo. Prema njegovu viđenju, to je bio samo jedan u nizu grupnih chatova.' Optužnica koju je američko Ministarstvo pravosuđa otkrilo u travnju 2025. godine tereti dvojicu Amerikanaca u ranim 20-im godinama, Leonidasa Varagiannisa i Prasana Nepala, da su bili dio chat sobe istog imena, 'rezervirane za samo uže članove 764'. Dvojac je optužen da je koristio '764 Inferno' za urotu s drugim članovima radi stvaranja i distribucije slika iskorištavanja djece, uz niz drugih optužbi. Istraživači su dosad zabilježili najmanje 295 uhićenja povezanih s mrežom Com u čak 33 zemlje, uključujući Australiju, gdje su postupci također pred sudovima. Na Novom Zelandu, nakon dojave američkih vlasti, Ronndog Keefe priznao je krivnju 2025. godine po 13 točaka optužnice, uključujući distribuciju 'groznog i eksplicitnog' materijala dječje eksploatacije. Ovaj 22-godišnjak osuđen je u prosincu na više od pet godina zatvora. Keefe je tvrdio da je i sam bio žrtva mreže 764, koja mu je navodno prijetila javnim objavljivanjem osobnih podataka (doxing) ako ne bude distribuirao takav materijal. Međutim sud je zaključio da te tvrdnje 'jednostavno nisu vjerodostojne'.

Ranjivi pojedinci Prošle godine Cameron Finnigan (tada 19-godišnjak) iz Ujedinjenog Kraljevstva osuđen je na proširenu zatvorsku kaznu od devet godina zbog posjedovanja 'terorističkog vodiča za ubijanje' s uputama o tome kako izvesti napade kamionom, ali i nagih slika djece. Osuđen je i zbog poticanja osobe putem interneta na samoubojstvo. Sud je utvrdio da je Finnigan bio dio mreže 764. 'Predviđene žrtve su... ranjivi pojedinci: posebno LGBTQI+ mladež, rasne manjine i osobe koje pate od mentalnih bolesti ili poremećaja', rekao je sudac prilikom izricanja presude, ističući: 'Cilja ih se upravo zato što su tako očito ranjivi.' U lipnju je još jedan britanski tinejdžer, Elijah Palmer, osuđen zbog poticanja na teško samoozljeđivanje, uz druge optužbe. Policija je potvrdila da je i on bio povezan s mrežom 764 te da je svoju žrtvu vrbovao na platformama Roblox i Discord. FBI koristi termin 'nihilistički nasilni ekstremizam' za opisivanje ovih aktivnosti, no oko tog naziva traju stručne rasprave. Neki tvrde da je izraz previše neodređen i da pokušava obuhvatiti previše različitih skupina pod jedan kišobran. Istraživači poput Argentina napominju da ideologija u tim prostorima može biti 'promjenjiva, performativna i primarno simbolična' – okultni ili neonacistički motivi često funkcioniraju tek kao oznake članstva, a ne kao koherentni politički programi. Samo članstvo također je vrlo neodređeno, navodi Bjørn Ihler te radije koristi termin 'mizantropski'. 'U suštini, sve se to odvija na Discordovim poslužiteljima', objašnjava Ihler, dodajući: 'Riječ je o nepreglednom nizu kanala i potkanala.' U konačnici, potraga za materijalima za seksualnu iznudu svodi se na 'moć i kontrolu nad žrtvom', ističe. Takav se sadržaj potom dijeli u takozvanim 'knjigama priča' (lore books) kako bi žrtve bile izložene daljnjem zlostavljanju. 'Dijeljenje takvih materijala donosi veći 'utjecaj' (clout), koji u tim krugovima služi kao svojevrsna društvena valuta', objašnjava Ihler, a 'hvatanje u koštac s tim mehanizmom ključno je iz perspektive zaštite žrtava.'