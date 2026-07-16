Kinezi obavili prvu implantanciju komercijalnog sučelja mozak-računalo

Više kineskih novinskih kuća izvijestilo je kako je neurotehnološka tvrtka Neuracle (poznata i kao Borui Kang Medical Technology) izvela prvu uspješnu kiruršku implantaciju komercijalnog sučelja mozak-računalo (BCI) na svijetu u mozak pacijenta koji je izgubio pokretljivost ruke nakon ozljede leđne moždine prije deset godina.

Uređaj - nazvan Neural Electronic Opportunity (NEO) - otprilike je veličine novčića.

Sadrži osam elektroda i kirurški se implantira na površinu senzomotornog korteksa mozga, gdje bilježi električne signale koji se odašilju između neurona dok pacijent zamišlja kako pomiče ruku.

Zatim šalje te signale računalu, koje ih prevodi u motoričke signale koje pokreće robotska rukavica koju nosi pacijent.

NEO je odobrilo kinesko Nacionalno udruženje medicinskih proizvoda u ožujku, što ga čini prvim invazivnim BCI-jem koji je dobio odobrenje nacionalne regulatorne agencije za komercijalnu upotrebu.

Jedan od mogućih pristupa

Neuralink Elona Muska je 2024. godine uspješno implantirala BCI u ljudski mozak, iako to nije bio prvi uspješni BCI ikada.

Ta tvrtka još nije dobila odobrenje američke regulatorne agencije Food and Drug Administration, što je potreban korak prije stavljanja novog medicinskog tretmana ili lijeka na tržište u SAD-u.

Muskova tvrtka ranije ove godine objavila je kako je dvadeset i jedna osoba uključena u klinička ispitivanja.

Dok su kineski Neuracle i Muskov Neuralink do sada usmjerili svoje napore na kirurške implantate - koji očito nose popriličan rizik za pacijente - druge tvrtke povezuju ljudsko tijelo s računalima putem drugih, manje invazivnih puteva.

Prošli mjesec Meta Platforms je predstavila najnoviju verziju svog sustava Brain2Qwerty, koji koristi veliki jezični model za prevođenje moždane aktivnosti u pisani tekst.

Tvrde kako bi taj alat mogao pomoći ljudima koji pate od ALS-a i drugih neurodegenerativnih bolesti koji su izgubili sposobnost govora kako bi mogli komunicirati svoje misli s drugima.

U međuvremenu, druga kineska tvrtka BrainCo razvila je bioničku protetsku ruku koja funkcionira pomoću umjetne inteligencije i tehnike zvane elektromiografija.

Kina ulaže velika sredstva u svoje nacionalne napore za izgradnju BCI-ja.

Oni su bili jedan od glavnih prioriteta navedenih ranije ove godine u najnovijem petogodišnjem planu kineske vlade, uz kvantno računalstvo, robote pokretane umjetnom inteligencijom, nuklearnu fuziju i druge ključne strateške tehnologije, piše Gizmodo.