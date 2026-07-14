Zbog vrućina mnogi rade istu pogrešku s mobitelom, a posljedice mogu biti skupe

Visoke temperature tjeraju mnoge da svoje pametne telefone pokušaju rashladiti na najbrži mogući način – stavljanjem u hladnjak ili zamrzivač. No serviseri upozoravaju da upravo takav potez može trajno oštetiti uređaj, a u pojedinim slučajevima dovesti i do zapaljenja baterije
Jamie Farnell, vlasnik servisa Shropshire Phone Repairs u britanskom Wemu, kaže za BBC da posljednjih tjedana bilježi nagli porast uređaja oštećenih zbog vrućina. No velik dio kvarova, tvrdi, nije uzrokovala sama toplina, već pokušaji korisnika da ih ohlade na pogrešan način.
'U servis nam stiže sve više uređaja s oštećenjima uzrokovanima vlagom. U većini slučajeva korisnici priznaju da su telefon pokušali rashladiti u hladnjaku ili zamrzivaču', rekao je Farnell. Kaže i da mnogi takve savjete pronalaze na društvenim mrežama, bez provjere jesu li doista sigurni.
Nagla promjena temperature uzrokuje stvaranje kondenzacije u uređaju. Vlaga može prodrijeti do zaslona, matične ploče i drugih elektroničkih komponenti, a nakon toga izazvati kvarove koji se često više ne mogu popraviti. 'Ljudi misle da će nekoliko minuta u hladnjaku riješiti problem, ali zapravo riskiraju ozbiljno oštećenje uređaja', upozorava Farnell.
Dodaje da je ranije među korisnicima bio raširen još jedan mit – da mokar telefon treba staviti u rižu. 'Riža zapravo ne rješava problem. Sada se pojavio novi trend sa stavljanjem uređaja u hladnjak ili zamrzivač, ali ni to nije sigurno', rekao je.
Vrućina može biti opasna i za bateriju
Serviser kaže da je tijekom toplinskog vala u lipnju zabilježio velik broj uređaja koji su se počeli smrzavati, gasiti ili pokazivati druge znakove pregrijavanja. Čest problem bile su i litij-ionske baterije koje su bile 'napuhane'. 'U idućih nekoliko dana očekujem još više korisnika s napuhnutim baterijama ili telefonima koji se više ne mogu uključiti. Kada ih pitamo što se dogodilo, u većini slučajeva kažu da su ih pokušali rashladiti u hladnjaku', rekao je.
Prisjetio se i opasnog slučaja kada je korisnik u servis donio iPad s napuhanom baterijom, a ona je eksplodirala dok se uređaj nalazio u radionici. Litij-ionske baterije danas se koriste u većini pametnih telefona, prijenosnih računala i tableta, ali i u električnim biciklima, romobilima i automobilima.
Prema organizaciji Electrical Safety First, pregrijavanje može uzrokovati raspad unutarnje strukture baterije i pokrenuti tzv. thermal runaway, lančanu reakciju tijekom koje se može zapaliti ili eksplodirati.
Kako sigurno rashladiti telefon
Umjesto stavljanja uređaja u hladnjak ili zamrzivač, stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih koraka:
- maknite uređaj s izravnog sunca i premjestite ga u hlad
- isključite ga ako se jako zagrijao
- izbjegavajte punjenje dok je uređaj vruć
- privremeno prestanite koristiti zahtjevne aplikacije poput igara ili videostreaminga
- smanjite svjetlinu zaslona
- uključite zrakoplovni način rada ili isključite Bluetooth i GPS kako biste rasteretili procesor.
Stručnjaci ističu da je uređaj najbolje pustiti da se postupno ohladi na sobnoj temperaturi, bez naglih promjena koje mogu izazvati kondenzaciju i trajna oštećenja.