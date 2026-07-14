Zbog vrućina mnogi rade istu pogrešku s mobitelom, a posljedice mogu biti skupe

Jamie Farnell, vlasnik servisa Shropshire Phone Repairs u britanskom Wemu, kaže za BBC da posljednjih tjedana bilježi nagli porast uređaja oštećenih zbog vrućina. No velik dio kvarova, tvrdi, nije uzrokovala sama toplina, već pokušaji korisnika da ih ohlade na pogrešan način.

'U servis nam stiže sve više uređaja s oštećenjima uzrokovanima vlagom. U većini slučajeva korisnici priznaju da su telefon pokušali rashladiti u hladnjaku ili zamrzivaču', rekao je Farnell. Kaže i da mnogi takve savjete pronalaze na društvenim mrežama, bez provjere jesu li doista sigurni.

Nagla promjena temperature uzrokuje stvaranje kondenzacije u uređaju. Vlaga može prodrijeti do zaslona, matične ploče i drugih elektroničkih komponenti, a nakon toga izazvati kvarove koji se često više ne mogu popraviti. 'Ljudi misle da će nekoliko minuta u hladnjaku riješiti problem, ali zapravo riskiraju ozbiljno oštećenje uređaja', upozorava Farnell.

Dodaje da je ranije među korisnicima bio raširen još jedan mit – da mokar telefon treba staviti u rižu. 'Riža zapravo ne rješava problem. Sada se pojavio novi trend sa stavljanjem uređaja u hladnjak ili zamrzivač, ali ni to nije sigurno', rekao je.