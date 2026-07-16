Hajduk kod Žiline brani dva gola prednosti. Počela je utakmica

Čeka nas teška druga utakmica. Igrali smo dobru utakmicu u prvom susretu, ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2:0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni i imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta, moramo igrati kao da je 0:0, rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia u najavi večerašnjeg ogleda pa upozorio: Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici, to je dobra momčad s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške