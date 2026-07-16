UŽIVO

Hajduk kod Žiline brani dva gola prednosti. Počela je utakmica

Roko Brajković NK Hajduk

Izvor: Pixsell  /  Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
ŽILINA
0:0
HAJDUK
  • I.Ž.
  • Zadnja izmjena 16.07.2026 20:45
  • Objavljeno 16.07.2026 u 20:19
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Nogometaši Hajduka večeras od 20.30 sati (HDTV, MAXtv) igraju uzvratnu utakmicu 1. pretkola Europske lige protiv slovačke Žiline na stadionu pod Dubnom u Žilini

ŽILINA: Badžgon - Hranica, Pališčak, Minarik - Narimanidze, Bari, Adang, Kačer - Koša, Ilko, Roginić

HAJDUK: Silić - Acapandie, Skelin, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pajaziti, Skoko - Pukštas, Melnjak, Brajković - Šego

  • 15'

    15'

    Opalio je Hranica iz daljine nakon kornera, ali neprecizno je to. Lopta odlazi visoko iznad gola Hajduka

    Opalio je Hranica iz daljine nakon kornera, ali neprecizno je to. Lopta odlazi visoko iznad gola Hajduka

  • 10'

    10'

    Koša je ubacio, ali nije bilo opasnosti za gol Hajduka, lako je tu loptu pokupio Silić

    Koša je ubacio, ali nije bilo opasnosti za gol Hajduka, lako je tu loptu pokupio Silić

  • 10'

    10'

    Slobodan udarac za Žilinu nakon što je na nekih 20 metara od gola Skelin faulirao Ilka

    Slobodan udarac za Žilinu nakon što je na nekih 20 metara od gola Skelin faulirao Ilka

  • 6'

    6'

    Žilina je krenula puno agresivnije. Prvi su zaprijetili, pucao je Ilko, ali lopta odlazi pored gola

    Žilina je krenula puno agresivnije. Prvi su zaprijetili, pucao je Ilko, ali lopta odlazi pored gola

  • 1'

    1'

    Počela je utakmica Žiline i Hajduka. Sretno, Bili!

    Počela je utakmica Žiline i Hajduka. Sretno, Bili!

  • Trener Hajduka Gonzalo Garcia iznenadio je izborom stopera, na klupi je ostao Marešić, a od prve će minute uz Van Hoorenbeecka krenuti Skelin. Iz prvih 11 je ispao i Dalisson koji je zabio u prvom susretu, umjesto njega je u sastavu Skoko, a svoju će priliku na klupi za pričuve čekati i Marko Livaja. Iz Hajduka poručuju kako je Marešić lakše ozlijeđen, bol u koljenu je dovela do toga da ostane na klupi

    Trener Hajduka Gonzalo Garcia iznenadio je izborom stopera, na klupi je ostao Marešić, a od prve će minute uz Van Hoorenbeecka krenuti Skelin. Iz prvih 11 je ispao i Dalisson koji je zabio u prvom susretu, umjesto njega je u sastavu Skoko, a svoju će priliku na klupi za pričuve čekati i Marko Livaja. Iz Hajduka poručuju kako je Marešić lakše ozlijeđen, bol u koljenu je dovela do toga da ostane na klupi

  • Ovo je prvih 11 Hajduka za večerašnji ogled

    Ovo je prvih 11 Hajduka za večerašnji ogled

  • Čeka nas teška druga utakmica. Igrali smo dobru utakmicu u prvom susretu, ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2:0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni i imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta, moramo igrati kao da je 0:0, rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia u najavi večerašnjeg ogleda pa upozorio: Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici, to je dobra momčad s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške

    Čeka nas teška druga utakmica. Igrali smo dobru utakmicu u prvom susretu, ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2:0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni i imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta, moramo igrati kao da je 0:0, rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia u najavi večerašnjeg ogleda pa upozorio: Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici, to je dobra momčad s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške

  • Pobjednik ovog dvoboja će u sljedećem kolu igrati protiv ciparskog Pafosa. Poražena momčad nastavit će europski put u 2. pretkolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu u kojem je čeka poljski GKS Katowice

    Pobjednik ovog dvoboja će u sljedećem kolu igrati protiv ciparskog Pafosa. Poražena momčad nastavit će europski put u 2. pretkolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu u kojem je čeka poljski GKS Katowice

  • Znamo da je Hajduk kvalitetan i da je zasluženo dobio prvu utakmicu, ali rezultat 2:0 za nas nije kraj. Pokazali smo da možemo stvarati prilike. Ako ih na svom terenu iskoristimo i od prve minute odigramo na maksimumu, vjerujemo da možemo zakomplicirati dvomeč i boriti se za prolaz, rekao je trener Žiline Pavol Stano u najavi utakmice te dodao: Vjerujem u uspjeh, a prolaz je moguć pod uvjetom da igrači pokažu pravi pristup i realiziraju prilike koje stvorimo

    Znamo da je Hajduk kvalitetan i da je zasluženo dobio prvu utakmicu, ali rezultat 2:0 za nas nije kraj. Pokazali smo da možemo stvarati prilike. Ako ih na svom terenu iskoristimo i od prve minute odigramo na maksimumu, vjerujemo da možemo zakomplicirati dvomeč i boriti se za prolaz, rekao je trener Žiline Pavol Stano u najavi utakmice te dodao: Vjerujem u uspjeh, a prolaz je moguć pod uvjetom da igrači pokažu pravi pristup i realiziraju prilike koje stvorimo

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