Hajduk kod Žiline brani dva gola prednosti. Počela je utakmica

ŽILINA: Badžgon - Hranica, Pališčak, Minarik - Narimanidze, Bari, Adang, Kačer - Koša, Ilko, Roginić
HAJDUK: Silić - Acapandie, Skelin, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pajaziti, Skoko - Pukštas, Melnjak, Brajković - Šego
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15'
Opalio je Hranica iz daljine nakon kornera, ali neprecizno je to. Lopta odlazi visoko iznad gola Hajduka
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10'
Koša je ubacio, ali nije bilo opasnosti za gol Hajduka, lako je tu loptu pokupio Silić
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10'
Slobodan udarac za Žilinu nakon što je na nekih 20 metara od gola Skelin faulirao Ilka
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6'
Žilina je krenula puno agresivnije. Prvi su zaprijetili, pucao je Ilko, ali lopta odlazi pored gola
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1'
Počela je utakmica Žiline i Hajduka. Sretno, Bili!
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Trener Hajduka Gonzalo Garcia iznenadio je izborom stopera, na klupi je ostao Marešić, a od prve će minute uz Van Hoorenbeecka krenuti Skelin. Iz prvih 11 je ispao i Dalisson koji je zabio u prvom susretu, umjesto njega je u sastavu Skoko, a svoju će priliku na klupi za pričuve čekati i Marko Livaja. Iz Hajduka poručuju kako je Marešić lakše ozlijeđen, bol u koljenu je dovela do toga da ostane na klupi
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Ovo je prvih 11 Hajduka za večerašnji ogled
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Čeka nas teška druga utakmica. Igrali smo dobru utakmicu u prvom susretu, ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2:0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni i imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta, moramo igrati kao da je 0:0, rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia u najavi večerašnjeg ogleda pa upozorio: Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici, to je dobra momčad s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške
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Pobjednik ovog dvoboja će u sljedećem kolu igrati protiv ciparskog Pafosa. Poražena momčad nastavit će europski put u 2. pretkolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu u kojem je čeka poljski GKS Katowice
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Znamo da je Hajduk kvalitetan i da je zasluženo dobio prvu utakmicu, ali rezultat 2:0 za nas nije kraj. Pokazali smo da možemo stvarati prilike. Ako ih na svom terenu iskoristimo i od prve minute odigramo na maksimumu, vjerujemo da možemo zakomplicirati dvomeč i boriti se za prolaz, rekao je trener Žiline Pavol Stano u najavi utakmice te dodao: Vjerujem u uspjeh, a prolaz je moguć pod uvjetom da igrači pokažu pravi pristup i realiziraju prilike koje stvorimo