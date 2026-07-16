Slučajan udar meteora doveo do velikog otkrića: Pronađeni gradivni blokovi života iz svemira

Oblak fragmenata koji je nastao nakon eksplozije čak je zabilježio i Doppler vremenski radar na obližnjem Međunarodnom aerodromu Newark Liberty. No, od cijelog meteora, znanstvenici su uspjeli pronaći samo jedan komad, koji je probio krov kuće u New Jerseyu.

Kad je prije točno dvije godine meteor težak više od kilograma pao kroz krov kuće u New Jerseyu, njegov dolazak na Zemlju čuli su i stanovnici obližnjeg New Yorka, a prijave o vatrenoj kugli na nebu dolazile su i iz Rhode Islanda i Connecticuta. Ovaj svemirski komad stijene uletio je u Zemljinu atmosferu brzinom od 14,4 kilometara u sekundi i raspao se na nekoliko komada na visini od oko 35,4 kilometara iznad zemlje.

U studiji objavljenoj u časopisu Science Advances, Peter Jenniskens iz NASA-inog istraživačkog centra Ames, pohvalio je reakciju stanovnika kuće u koju je meteor 'provalio'. Napisao je kako su brzo navukli jednokratne rukavice i prikupili crne fragmente i prašinu koju su pronašli te ju pohranili u staklenke. Također, brzo su reagirali i zakrpali rupu na krovu koju je meteor napravio, što se pokazalo ključnim jer su ostaci meteora porozni i upijaju vlagu iz zraka.

Jenniskens ističe kako se to pokazalo ključnim jer je izbjegnuta pretjerana kontaminacija meteora prašinom i vlagom sa Zemlje, a znanstvenici su mogli bolje proučiti prikupljene ostatke.

Rijedak primjerak koji skriva svemirske tajne

Ono što su otkrili u analizi iznenadilo je sve. Radi se o rijetkom, primitivnom tipu meteora koji im je pružio uvid u rano doba solarnog sustava.

'Otkrili smo kompleksni set amino kiselina, temeljnih blokova proteina, u tragovima vode iz meteora', pojašnjava koautor studije dr. Danny Glavin, stariji znanstvenik u NASA-inom Centru Goddard Space Flight.

'Većina aminokiselina pronađenih u ovom meteoru su rijetke ili nepostojeće na Zemlji, tako da su zaista izvanzemaljskog podrijetla', naglašava.

Detaljna analiza meteora, koji je dobio ime Hillsborough, zbog mjesta na kojem je pronađen, pokazala je da se radi o ugljičnom hondritu tipa CM. C označava ugljični, dok M označava meteorit Mighei, ugljični hondrit koji je pao u Ukrajini 1889. godine. Postoje dvije vrste primitivnih CM metora - CM1 i CM2, a najveća je razlika koliko je vode promijenilo njihov sastav dok su bili dio većeg asteroida. Istraživači su meteorit Hillsborough klasificirali kao CM1/2, odnosno kao vezu između ta dva tipa. Dodaju kako je to izuzetno rijedak tip meteora, a prvi koji je sadržavao komadiće stijene koji su sačuvali potpovršinu izvornog astroida.

Put do Zemlje trajao je 200 tisuća godina

Znanstvenici nagađaju da je meteor iz Hillsborougha možda nekoć pripadao većoj svemirskoj stijeni koja je kružila unutar unutarnjeg asteroidnog pojasa, smještenog između Marsa i Jupitera.

Jenniskens pojašnjava kako je vjerojatno prije nekih šest milijuna godina, manji sudar uništio jedan od asteroida koji su formirani tijekom Velikog praska, a ostaci tog asteroida došli su do Zemljine orbite.

'Taj je dio prošao kroz cikluse grijanja i hlađenja vrteći se na Sunčevoj svjetlosti i raspao se na fragmente prije otprilike 200 tisuća godina', pojašnjava i dodaje kako mu je nakon toga trebalo što otprilike toliko vremena da udari u Zemlju.

Kemijska analiza pokazala je visoke količine natrija, za koje znanstvenici smatraju da potiče iz ledenih otopina soli unutar izvornog asteroida. Kako je voda isparavala na svemirskoj stijeni, ostavljala je za sobom koncentrirane minerale soli, koji bi mogli stvoriti molekule ključne za život, pišu znanstvenici u svom radu.

Osim toga, otkrili su i organski ugljik i složene aminokiseline.

'Aminokiseline u Hilsboroughu još su raznolikije od onih pronađenih u netaknutim uzorcima vraćenim s asteroida Bennu i Ryugu', istaknuli su znanstvenici.

Sva ta otkrića dodatno su uvjerila znanstvenike da je život na Zemlju, 'došao' pomoću sličnog meteora ili asteroida.

'Meteorit iz Hillsborougha pruža više dokaza da je meteoritska dostava organske tvari na ranu Zemlju mogla biti važan izvor organskih molekula potrebnih za nastanak života', istaknuo je Glavin u objavi za medije.