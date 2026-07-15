Šuška se: Apple za 20. rođendan iPhonea priprema veliki redizajn

Iako ćemo na službeno predstavljanje morati pričekati do sljedeće godine, dpa prenosi informacije objavljene na Weibo profilu leakera Fixed Focus Digital, koje ukazuju na to da bi se Apple za jubilarni iPhone mogao vratiti staklenom dizajnu. Točnije, telefon bi trebao imati staklenu stražnju stranicu.

Ove informacije, u kombinaciji s podatkom da se proizvodni pogoni već pripremaju, potvrđuje ranije informacije o tome da će jubilarni model imati zakrivljeno staklo koje će se protezati na sve četiri strane, kako bi se stvorio dojam zaslona gotovo bez okvira.