Šuška se: Apple za 20. rođendan iPhonea priprema veliki redizajn

Apple bi na 20. godišnjicu iPhonea mogao pripremiti pravu poslasticu za svoje korisnike, ali i odati počast svom prepoznatljivom dizajnu i dugogodišnjem dizajneru
Iako ćemo na službeno predstavljanje morati pričekati do sljedeće godine, dpa prenosi informacije objavljene na Weibo profilu leakera Fixed Focus Digital, koje ukazuju na to da bi se Apple za jubilarni iPhone mogao vratiti staklenom dizajnu. Točnije, telefon bi trebao imati staklenu stražnju stranicu.
Ove informacije, u kombinaciji s podatkom da se proizvodni pogoni već pripremaju, potvrđuje ranije informacije o tome da će jubilarni model imati zakrivljeno staklo koje će se protezati na sve četiri strane, kako bi se stvorio dojam zaslona gotovo bez okvira.
Očekuje se da će uređaj imati Face ID tehnologiju ispod zaslona, a Apple navodno radi i na skrivanju prednje kamere ispod zaslona radi čišćeg izgleda.
Upravo su čiste linije bile odlika dizajna legendarnog Appleovog (sad već bivšeg) dizajnera Jonyja Ivea pa bi takvim redizajnom Apple mogao odati počast čovjeku koji ga je učinio prepoznatljivim u cijelom svijetu.
Ono što još uvijek nije poznato je kako će se ovaj jubilarni uređaj zvati. No i to bi uskoro moglo postati poznato.