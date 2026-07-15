Gotovo osam milijardi eura prihoda i 56.000 zaposlenih: ICT sektor raste, ali izazovi tek dolaze

Hrvatska je u posljednjih nekoliko godina ostvarila značajan napredak u razvoju digitalne infrastrukture i jačanju ICT sektora, no rezultati Izvješća Europske komisije o Digitalnom desetljeću (Digital Decade Country Report) pokazuju da i dalje postoji značajan neostvareni potencijal u primjeni umjetne inteligencije, digitalizaciji gospodarstva, razvoju digitalnih vještina i korištenju naprednih digitalnih tehnologija. Upravo zato je HUP-ICT predstavio dokument 'Stanje digitalizacije Hrvatske i preporuke za ubrzanje digitalne transformacije', kojim, na temelju europskih pokazatelja i analize domaće ICT industrije, predlaže konkretne mjere za ubrzanje digitalne transformacije Hrvatske.

Dokument objedinjuje analizu rezultata Hrvatske u okviru programa Digitalno desetljeće, pregled stanja hrvatske ICT industrije te preporuke HUP-ICT-a za daljnji razvoj digitalne infrastrukture, digitalizaciju gospodarstva, razvoj digitalnih kompetencija i modernizaciju javnih usluga. Cilj je pridonijeti oblikovanju javnih politika koje će omogućiti Hrvatskoj da ostvari ambiciozne ciljeve digitalne transformacije do 2030. godine.

ICT industrija raste brže od većine gospodarstva

Brojke pokazuju da domaća ICT industrija i dalje raste brže od većine gospodarstva. Danas okuplja više od 10.000 poduzeća, zapošljava više od 56.000 stručnjaka, ostvaruje gotovo osam milijardi eura prihoda te više od 2,4 milijarde eura izvoza, a u posljednjih pet godina prihodi sektora porasli su za čak 72 posto. Investicije su prošle godine rasle za 17,4 posto, a prosječne bruto plaće gotovo 10 posto.

Svake se godine na tržištu pojavljuje oko 500 novih ICT tvrtki, što potvrđuje da je riječ o jednom od najdinamičnijih dijelova hrvatskog gospodarstva.

'Sektor je rastao iz godine u godinu, a prihodi su u prosjeku porasli oko 7,5 posto. Danas smo došli do gotovo osam milijardi eura prihoda, uz nastavak ulaganja i zapošljavanja', rekao je tijekom predstavljanja rezultata zamjenik predsjednika HUP-ICT-a i član Uprave Hrvatskog Telekoma Siniša Đuranović.

Ulaganja u dugotrajnu imovinu porasla su 17,4 posto, što predstavlja jednu od najvećih stopa rasta posljednjih godina. No rast plaća otvara i novi izazov jer se trošak rada u ukupnim prihodima sektora povećao s oko 20 na 26,5 posto.

'To pokazuje koliko sektor ulaže u zaposlenike, ali predstavlja i opterećenje za daljnji razvoj. Ako želimo ostati konkurentni na globalnom tržištu i nastaviti privlačiti vrhunske stručnjake, potrebno je dodatno porezno rasterećenje', poručio je Đuranović.

Hrvatska među najboljima po infrastrukturi, ali problem nastaje nakon toga

Jedna od glavnih poruka konferencije glasila je da Hrvatska više nema problema s izgradnjom digitalne infrastrukture, već s njezinim korištenjem.

Prema podacima predstavljenima na konferenciji, Hrvatska danas ima 82,7 posto pokrivenosti mrežama vrlo velikog kapaciteta (VHCN), 77,9 posto pokrivenosti optikom do krajnjeg korisnika (FTTP) te čak 97,8 posto pokrivenosti 5G mrežom, čime se nalazi iznad europskog prosjeka.

Đuranović je naglasio da su hrvatske mobilne mreže već godinama među najboljima u Europi. 'Bez obzira na metodologiju ili istraživanje koje gledate, hrvatske mobilne mreže nalaze se pri samom europskom vrhu. U infrastrukturu se kontinuirano ulaže i rezultati su vidljivi', rekao je.

Dodao je da je najveći izazov dovršiti pokrivenost preostalih ruralnih područja, u kojima je izgradnja mreže tehnički zahtjevnija i znatno skuplja nego u urbanim sredinama.

No nakon izgradnje infrastrukture pojavljuje se novi problem. Premda je mreža dostupna, građani i tvrtke još je uvijek ne koriste dovoljno. Prema prezentiranim podacima, Hrvatska je tek 25. u Europi po korištenju priključaka brzine veće od 100 Mbps, a aktivno se koristi svega 10 posto gigabitnih priključaka.

'Izazov je bolja iskorištenost izgrađene infrastrukture, u čemu zaostajemo za Europskom unijom i u pogledu građana, ali i poduzeća, čiju digitalizaciju i korištenje umjetne inteligencije također treba ubrzati. U tom smislu očekujemo od države da pomogne u rješavanju problema vezanih uz digitalnu infrastrukturu, od gradnje i postupka izdavanja dozvola do smanjenja parafiskalnih nameta, poput prava puta, te njenog korištenja kroz vaučere, digitalizaciju i AI', ističe Đuranović, zamjenik predsjednika HUP-ICT-a.

Dakle velik dio izgrađene infrastrukture ostaje neiskorišten. 'To postaje ozbiljan problem jer iskorištenost infrastrukture predstavlja preduvjet za nova ulaganja. Ako se postojeće mreže ne koriste dovoljno, teško je opravdati daljnje investicije', upozorio je Đuranović.