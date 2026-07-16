EU optužuje Peking da naoružava Ruse, a sada je donesena odluka koja otkriva nemoć Europe

Kako piše Financial Times, Bruxelles je odobrio Kijevu iznimku u sklopu prve tranše, u iznosu od gotovo šest milijardi eura, iz programa vojne pomoći namijenjenog nabavi obrambene opreme, ukupno vrijednog 60 milijardi eura. Pokazuje to, među ostalim, da europska obrambena industrija, unatoč velikim ulaganjima posljednjih godina, još nije sposobna proizvesti dovoljne količine svih komponenti potrebnih za rat u Ukrajini.

Jedan od ciljeva europskog programa jest potaknuti kupnju vojne opreme proizvedene u Europskoj uniji, Ukrajini ili partnerskim državama poput Kanade. Pravila predviđaju da proizvodi financirani europskim sredstvima u najvećoj mjeri moraju potjecati iz tih zemalja, a komponente iz država koje nisu dio programa ne smiju činiti više od 35 posto vrijednosti pojedinog ugovora.

No propisi predviđaju i iznimku. Ako se određeni proizvodi ili dijelovi ne mogu nabaviti dovoljno brzo ili u dovoljnim količinama od odobrenih dobavljača, Ukrajina može od Europske komisije zatražiti posebno odobrenje za kupnju iz drugih zemalja.

Takvu je iznimku Kijev dobio za prvu tranšu sredstava namijenjenu nabavi dronova.

Bez kineskih dijelova nema dovoljno dronova

Prema izvorima Financial Timesa upoznatima s odlukom, Ukrajina će moći kupovati pojedine kineske komponente koje trenutačno nisu dostupne u dovoljnim količinama na europskom tržištu. Kina tako ostaje važan dobavljač ključnih dijelova za bespilotne letjelice, iako Bruxelles optužuje Peking da pomaže ruskoj vojnoj industriji.

Europska unija više je puta upozorila da je Kina jedan od glavnih dobavljača tehnologije i opreme koju Rusija koristi u ratu protiv Ukrajine, a i ukrajinska obrambena industrija oslanja se na kineske elektroničke komponente za proizvodnju svojih dronova.

Ukrajinci su u više od četiri godine rata razvili jednu od najnaprednijih industrija bespilotnih letjelica u Europi i njihovi su proizvođači u pojedinim segmentima čak prestigli tradicionalne europske obrambene kompanije. Unatoč tome, potražnja za dronovima daleko nadmašuje proizvodne kapacitete, osobito kada je riječ o ključnim elektroničkim komponentama.

Ukrajinski dužnosnici procjenjuju da bespilotne letjelice danas sudjeluju u oko 80 posto ruskih gubitaka na bojištu, zbog čega im njihova proizvodnja ostaje jedan od najvećih prioriteta.