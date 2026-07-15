Dva slijeda jela i fina butelja vina: Napravili smo ručak za manje od 10 eura

Može li se danas za manje od deset eura pripremiti ručak koji ne djeluje ni skromno ni dosadno? Umjesto teorije, uzeli smo nekoliko proizvoda iz aktualnog kataloga i provjerili što se doista može staviti na stol.

Deset eura danas često nestane prije nego što u košaricu ubacimo sve što smo planirali. Dovoljno je uzeti tjesteninu, umak, sir i još nešto sa strane pa da račun već počne opasno rasti. Zato smo ovaj put krenuli obrnutim putem: prvo smo odredili budžet, a zatim odlučili što ćemo kuhati. Cilj je bio jednostavan - za manje od deset eura pripremiti kompletan ručak za dvije do tri osobe, bez kompliciranih recepata i višesatnog stajanja uz štednjak.

Na kraju su se na stolu našli tortellini s pršutom u umaku od rajčice i mediteranskih začina, hrskavi zalogaji od lisnatog tijesta punjeni pestom i ementalerom te rashlađeno pjenušavo vino. Račun je stao na samo 8,50 eura, a sve proizvode pronašli smo ovdje. Šest proizvoda za samo 8,50 eura - da, moguće je Glavno jelo počelo je pakiranjem svježih tortellina s pršutom od 500 grama, koji stoje 1,50 euro. Za umak smo uzeli pasiranu rajčicu po cijeni od jednog eura, dok su nas svježe lisnato tijesto i pesto Genovese stajali još po jedan euro. Najskuplja namirnica na popisu bio je narezani ementaler za dva eura. Toliko smo izdvojili i za bocu pjenušavog vina. Računica je izgledala ovako:

Proizvode smo pronašli u Eurospinovom katalogu, na kojima su artikli grupirani po cijenama od jednog, 1,50 i dva eura. Ponuda vrijedi od 15. do 21. srpnja, odnosno do isteka zaliha. Dok se lisnato peklo, ručak je već bio napola gotov Kod ovakvog menija najveća je prednost to što se sve može pripremati istodobno. Dok se pećnica zagrijavala, razmotali smo lisnato tijesto, premazali ga pestom i preko njega rasporedili kriške ementalera. Tijesto se može rezati na trake i uvijati, oblikovati u male pužiće ili jednostavno preklopiti i narezati na jastučiće. Mi smo napravili male rolice koje su nakon petnaestak minuta u pećnici postale zlatne i hrskave, dok se sir iznutra potpuno rastopio.

U međuvremenu smo skuhali tortelline. Za umak nije bio potreban poseban recept: na malo maslinova ulja zagrijali smo pasiranu rajčicu, dodali sol, papar i mediteranske začine, a zatim u tavu prebacili skuhanu tjesteninu. Tortellini su punjeni pršutom, pa jelu nije nedostajalo okusa ni bez dodatnog mesa. Passata je dala svježinu i laganu kiselost, a začini su cijelu kombinaciju izvukli iz kategorije brzinskog ručka iz nužde.

Prilog koji je nestao prije glavnog jela Iako smo tortelline zamislili kao glavno jelo, lisnati zalogaji prvi su nestali. Kombinacija pesta, rastopljenog sira i hrskavog tijesta jednostavna je, ali dovoljno efektna da se može poslužiti i gostima. Ujedno su cijeli ručak učinili izdašnijim. Umjesto jednog tanjura tjestenine dobili smo stol s glavnim jelom, toplim zalogajima i pićem, a sve je bilo spremno za otprilike pola sata. Pjenušavo vino dobro je rashladiti prije posluživanja, a uz ovakav ručak najbolje funkcionira kao lagani dodatak koji običan ručak pretvara u nešto malo posebnije.

Ručak koji nije izgledao kao štednja U konačan iznos nismo uračunali sol, papar, malo maslinova ulja i suhe začine, koje smo već imali u kuhinji. No riječ je o količinama koje se inače troše u gotovo svakom kućanstvu. Dio passate i pesta ostao nam je i nakon pripreme ručka, kao i nekoliko kriški ementalera. To znači da kupljene namirnice nisu potrošene u jednom obroku, nego se mogu iskoristiti za tost, sendvič, pizzu od lisnatog tijesta ili umak za novu porciju tjestenine.

Naravno, ovo nije ručak za veliku obitelj niti pokušaj dokazivanja da se svaki dan mora kuhati s kalkulatorom u ruci. Ali pokazuje da povoljnija kupnja ne mora završiti bezličnim jelom sastavljenim samo da bi se nešto pojelo. Uz nekoliko dobro odabranih proizvoda i pola sata vremena dobili smo ručak za dvije do tri osobe, topli prilog i bocu pjenušca. A to je, za 8,50 eura, rezultat koji nismo očekivali. Ostale proizvode po cijenama od 1 do 2 eura možete pronaći ovdje.