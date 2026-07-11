Tech vodič prije odlaska na godišnji: Što isključiti od uređaja, a na što paziti na odmoru

Donosimo pregled savjeta što i kako napraviti s uređajima koje ćete ponijeti sa sobom i onima koje ćete ostaviti kod kuće

Kako biste se pripremili za putovanje na zasluženi godišnji odmor, ne trebate spakirati samo odjeću, obuću i druge potrepštine, već se pobrinuti i digitalni dio svog života. Evo nekoliko savjeta vezanih za uređaje koje ćete ponijeti i one koje ćete ostaviti kod kuće.

Trebate li isključiti električne uređaje dok ste odsutni? Pa... ovisi Konzole, friteze na vrući zrak, ruteri za Wi-Fi... Kod kuće ćete ostaviti brojne električne uređaje spojene na zidne utičnice. Mnogi među njima troše malu količinu struje, čak i kad nisu uključeni, kako bi bili spremni kad ih odlučite koristiti. Poznato i kao fantomska potrošnja ili vampirska struja, ovo malo, ali stalno curenje električne energije može se nakupiti ako imate puno uređaja. U ekstremnim situacijama može dosegnuti do 10 posto vašeg računa za struju u kućanstvu i stvoriti jedan posto emisija stakleničkih plinova. Ako će kuća ili stan biti prazni dok vas nema, ima smisla isključiti pojedine uređaje, naročito one koji nisu bitni. Možete ištekati sve osim onih koji moraju raditi, poput hladnjaka, zamrzivača, sigurnosnih sustava i uređaja za nadzor. Ako je Wi-Fi ruter povezan s drugim aktivnim uređajima, poput primjerice pametnih termostata i zvona na vratima, isključite i njega. Ušteda neće biti velika, ali ćete smanjiti rizik od požara i oštećenja u slučaju grmljavinske oluje. Stavite putovnicu na pametni telefon Hrvatska putovnica ima svoju virtualnu inačicu. Pomoću digitalne putne vjerodajnice možete unaprijed najaviti svoj dolazak na određenu destinaciju, što bi vam moglo smanjiti vrijeme čekanja na graničnim kontrolama. Izbjegnite naknade za roaming u inozemstvu Mobitel može biti iznimno koristan za snalaženje u novom gradu, održavanje kontakta s prijateljima i obitelji kod kuće te objavljivanje fotografija na društvenim mrežama. No njegovim korištenjem u inozemstvu riskirate plaćanje visokih naknada za roaming. Stoga provjerite ima li vaš operater međunarodni paket roaminga. U suprotnom, nabavite međunarodnu putnu eSIM karticu, ako vaš uređaj to podržava, ili fizičku SIM karticu čim stignete na odredište. U državama Europske unije ne morate se brinuti o roamingu jer je ukinut prije više godina.