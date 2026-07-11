Tech vodič prije odlaska na godišnji: Što isključiti od uređaja, a na što paziti na odmoru

Donosimo pregled savjeta što i kako napraviti s uređajima koje ćete ponijeti sa sobom i onima koje ćete ostaviti kod kuće
Kako biste se pripremili za putovanje na zasluženi godišnji odmor, ne trebate spakirati samo odjeću, obuću i druge potrepštine, već se pobrinuti i digitalni dio svog života.
Evo nekoliko savjeta vezanih za uređaje koje ćete ponijeti i one koje ćete ostaviti kod kuće.
Trebate li isključiti električne uređaje dok ste odsutni? Pa... ovisi
Konzole, friteze na vrući zrak, ruteri za Wi-Fi... Kod kuće ćete ostaviti brojne električne uređaje spojene na zidne utičnice. Mnogi među njima troše malu količinu struje, čak i kad nisu uključeni, kako bi bili spremni kad ih odlučite koristiti.
Poznato i kao fantomska potrošnja ili vampirska struja, ovo malo, ali stalno curenje električne energije može se nakupiti ako imate puno uređaja. U ekstremnim situacijama može dosegnuti do 10 posto vašeg računa za struju u kućanstvu i stvoriti jedan posto emisija stakleničkih plinova.
Ako će kuća ili stan biti prazni dok vas nema, ima smisla isključiti pojedine uređaje, naročito one koji nisu bitni. Možete ištekati sve osim onih koji moraju raditi, poput hladnjaka, zamrzivača, sigurnosnih sustava i uređaja za nadzor.
Ako je Wi-Fi ruter povezan s drugim aktivnim uređajima, poput primjerice pametnih termostata i zvona na vratima, isključite i njega. Ušteda neće biti velika, ali ćete smanjiti rizik od požara i oštećenja u slučaju grmljavinske oluje.
Stavite putovnicu na pametni telefon
Hrvatska putovnica ima svoju virtualnu inačicu. Pomoću digitalne putne vjerodajnice možete unaprijed najaviti svoj dolazak na određenu destinaciju, što bi vam moglo smanjiti vrijeme čekanja na graničnim kontrolama.
Izbjegnite naknade za roaming u inozemstvu
Mobitel može biti iznimno koristan za snalaženje u novom gradu, održavanje kontakta s prijateljima i obitelji kod kuće te objavljivanje fotografija na društvenim mrežama.
No njegovim korištenjem u inozemstvu riskirate plaćanje visokih naknada za roaming. Stoga provjerite ima li vaš operater međunarodni paket roaminga. U suprotnom, nabavite međunarodnu putnu eSIM karticu, ako vaš uređaj to podržava, ili fizičku SIM karticu čim stignete na odredište.
U državama Europske unije ne morate se brinuti o roamingu jer je ukinut prije više godina.
Poduzmite mjere zaštite privatnosti i sigurnosti podataka
Ako čekate u odlaznom salonu zračne luke i nemate signal za mobilni telefon, moglo bi biti primamljivo koristiti besplatni javni Wi-Fi signal. Prijava na neosiguranu mrežu je rizična jer se hakeri mogu postaviti između vas i weba i vidjeti sve što radite na mreži, ubaciti zlonamjerni softver na vaš uređaj ili postaviti lažnu pristupnu točku koja izgleda autentično.
Ako to ipak trebate učiniti, obavezno koristite virtualnu privatnu mrežu (VPN), softver koji stvara šifriranu vezu s privatnim poslužiteljima, sprječavajući bilo koga da dobije uvid u vaše podatke. Izbjegavajte u takvim situacijama koristiti aplikacije koje bi vašu imovinu mogle izložiti dodatnom riziku, poput primjerice bankarskih.
Svakako zaključajte svoj pametni telefon i postavite ga tako da se brzo sam zaključava ako ga se aktivno ne koristi. Držite ga uvijek uz sebe, negdje gdje neće biti lako dostupan džeparima i drugim zlonamjernim akterima.
Aktivirajte značajke i servise koji će vam pomoći locirati ga ako ga izgubite, zaboravite ili vam ga netko otme.
Spriječite pregrijavanje
Pametni telefoni, tableti i druga elektronika osjetljivi su na ekstremne vrućine. Izbjegavajte ostavljanje uređaja, naprimjer, u vrućem automobilu. Noviji mobiteli upozorit će vas ako se počnu pregrijavati.
Smanjite vrijeme provedeno pred ekranom tijekom odmora
Lijepo je zabilježiti pojedine trenutke kako biste ih kasnije podijelili s rodbinom, prijateljima i kolegama s posla. Ipak, neka to bude iznimka, ne pravilo.
Ostavite mobitel u džepu. Uživajte u onome što vidite i što se događa oko vas.
Sortirajte te fotografije kada se vratite kući
Trebate li stvarno desetak fotografija zalaska sunca jer sve izgledaju prilično isto? Previše fotografija znači puno posla da biste ih kasnije pregledali i sortirali. Stoga vježbajte disciplinu u fotografiranju. Osim toga, napravite album u svojoj fotogaleriji kada započnete putovanje i u njega spremite slike.
Tijekom putovanja označite najzanimljivije snimke koje ćete poželjeti sačuvati. Kada se vratite, koristite besplatne aplikacije da biste lakše sortirali fotografije, piše AP.