Nestalo je struje? Ovi gadgeti mogu spasiti stvar

U situacijama kad nestane struje prijenosne baterije mogu pružiti sate rada za pojedine uređaje. Na raspolaganju je velik broj modela, različitih po veličini, kapacitetu i dodatnim mogućnostima, poput solarnog punjenja ili podrške za bežično punjenje.

Od naprednih svjetiljki do visokotehnoloških powerbankova, ovi uređaji će vas pripremiti za nestanke struje, čak i ako traju satima ili danima, kao i u očuvanju uređaja u dobrom stanju.

Prenaponska zaštita

Iako izgledaju slično, prenaponske zaštite nisu tek obični produžni kabeli. U njima su komponente koje automatski blokiraju nagle oscilacije u naponu koje se često javljaju prije i poslije nestanka struje, a koji mogu ozbiljno oštetiti vaše uređaje poput računala i televizore.

Osim bazičnih, možete odabrati i napredne modele s pametnim značajkama za raspoređivanje ili praćenje energije. Za najbolje rezultate potražite prenaponsku zaštitu ocijenjenu za barem nekoliko tisuća džula.

Kućni sigurnosni sustavi i kamere s pričuvnim baterijama

Kućni sigurnosni sustav koji se isključi u slučaju nestanka struje nije naročito koristan.

Zato većina ima rezervne baterije, ali one su ograničeno korisne ako vam je internet u kvaru i ne možete primati upozorenja, mijenjati postavke ili daljinski upravljati sustavom.

Moguće rješenje je opcija rezervne mobilne mreže, dostupna na brojnim sigurnosnim sustavima i samostalnim kamerama, koja se automatski prebacuje na signal mobilne mreže kada nestane struje.

Pouzdana solarna svjetiljka

Svjetiljke na solarno punjenje praktične su jer nemali broj modela možete puniti tijekom dana kako bi ih mogli koristiti navečer ili u slučaju nestanka struje. Ili ih ponijeti na kampiranje, plažu...

Svjetiljka za hitne slučajeve

Ako iznenada ostanete bez struje, dobro je pri ruci imati svjetiljku (poput, primjerice, ovog modela tvrtke Energizer) koja može to detektirati i automatski se uključiti kako bi vam pomogla u snalaženju i uspostavi kakvog-takvog normalnog stanja.

Možete ih držati kao navigacijska noćna svjetla u cijelom domu ili ih isključiti iz struje i koristiti kao svjetiljke po potrebi, piše CNET.