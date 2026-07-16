Bile su genijalna inovacija i hrvatski ponos, a sad propadaju na ulicama: 'Predlagali smo...'

Deset godina kasnije, samo rijetke od tih klupa u Hrvatskoj zaista i rade. Kako javlja Dnevnik Nove TV , klupe diljem Hrvatske su većinom neispravne, hrđave, a utori za punjače koji se na njima nalaze, nisu funkcionalni. Trebalo bi ih ili servirati ili zamijeniti. No, to se ne radi.

Pametne klupe izradila je tvrtka Include, solinskog poduzetnika Ivana Mrvoša, i trebale su unijeti revoluciju i digitalnu tehnologiju u gradove. Kad su se 2015. pojavile na tržištu bile su nešto novo i neobično, a interes za njima pokazali su i gradovi iz inozemstva. Include je u međuvremenu izradio tisuće tih klupa u različitim verzijama i postavio ih po gradovima diljem Hrvatske, ali i šire. No, tvrtka je posljednjih godina u problemima pa je i proizvodnja stala.

Što se tiče već postavljenih klupa, Mrvoš je za Dnevnik Nove TV rekao kako su klupe u lošem stanju zbog neodržavanja. Ističe da su iz njegove tvrtke tijekom godina, raznim kanalima, pokušali uspostaviti kontakt i predložiti plan održavanja kako bi klupe ostale funkcionalne.