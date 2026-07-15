Strani IT stručnjaci bez formalnog obrazovanja moći će raditi u Hrvatskoj

Ivan Vidiš , državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kazao je da će poslodavci morati osigurati da takvim radnicima bruto plaća bude najmanje 3.024 eura.

Pravilnik omogućuje da Plavu kartu EU za visokokvalificiranu radnu snag u mogu dobiti i stručnjaci iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija koji nemaju formalno visoko obrazovanje, ali posjeduju visoku razinu znanja, vještina i kompetencija, istaknuto je u srijedu na konferenciji za novinare.

"Tim iznosom poslodavac na neki način jamči da je to zaista ono što njegovoj tvrtki treba", kazao je Vidiš te dodao da su se na takav potez odlučili u suradnji s hrvatskim poslodavcima i stručnjacima iz IT sektora.

O tome ispunjava li kandidat kriterije odlučivat će tročlano Povjerenstvo koje čine predstavnici akademske zajednice, Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore, a njegovo će mišljenje potvrđivati da su kandidatova znanja i vještine jednakovrijedne kompetencijama stečenima visokim obrazovanjem.

Vidiš je istaknuo da se taj pravilnik i postupak vrednovanja odnose isključivo na IT stručnjake, dok se Plava karta EU u pravilu izdaje i liječnicima i zdravstvenim radnicima te inženjerima elektrotehnike i građevinarstva.

Određena regulacija uvedena je i za kategoriju nedavno diplomiranih stručnjaka koji žele raditi u Hrvatskoj. Takvih je, otkrio je Vidiš, trenutačno 1 116, i to ne samo u IT sektoru nego i u medicini. Uglavnom dolaze iz Ruske Federacije, Bosne i Hercegovine, Ukrajine te Velike Britanije.

Izmjene Zakona o reguliranim profesijama od danas u javnom savjetovanju

U Ministarstvu rada predstavljene su i izmjene Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, kojima se domaće zakonodavstvo usklađuje s europskim u području obrazovanja medicinskih sestara odgovornih za djelatnost opće njege, magistara farmacije, doktora veterinarske medicine i doktora dentalne medicine.

"Već važećim zakonom propisani su sadržaji njihovih studijskih, odnosno srednjoškolskih programa, a ovim izmjenama nastavni plan i program dopunjuje se sadržajima koji prate razvoj znanosti i uvođenje tehnologija u sustav", rekla je Zrinka Špoljarić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice Uprave za tržište rada i zapošljavanje.

Izmjene ovog zakona od danas su u javnom savjetovanju.