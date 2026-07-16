Europska komisija uvodi posebna pravila za pametne satove

Izuzeće se odnosi na proizvode poput pametnih satova , pametnih naočala i fitness trackera . Komisija smatra da bi zahtjev za lako izmjenjivim baterijama mogao negativno utjecati na vodootpornost , trajnost i sigurnost ovih uređaja zbog njihove kompaktne konstrukcije.

Europska komisija odlučila je da pametni satovi, fitness narukvice i drugi nosivi uređaji neće morati imati baterije koje korisnici mogu sami zamijeniti , unatoč pravilima koja od 2027. stupaju na snagu za velik broj elektroničkih uređaja.

To ipak ne znači da se baterije neće moći zamijeniti. Umjesto korisnika, zamjenu će moći obavljati neovisni profesionalni serviseri, čime se pokušava pronaći ravnoteža između prava na popravak i tehničkih ograničenja uređaja.



S druge strane, pravila za pametne telefone ostaju nepromijenjena. Proizvođači će i dalje morati omogućiti zamjenu baterije bez trajnog oštećenja uređaja, uz korištenje odgovarajućih alata ako je to potrebno.



Nova regulativa već je utjecala na pojedine proizvođače. Nintendo je, primjerice, za europsko tržište najavio verziju konzole Switch 2 s izmjenjivom baterijom kako bi zadovoljio zahtjeve koji se i dalje primjenjuju na prijenosne igraće konzole.



Odluka Komisije izazvala je različite reakcije. Dok proizvođači pozdravljaju izuzeće zbog lakšeg zadržavanja tankog dizajna i vodootpornosti, zagovornici prava na popravak smatraju da će korisnici i dalje biti ovisni o servisima kada baterije izgube kapacitet.



Istodobno, pokušaji uvođenja sličnih saveznih pravila o pravu na popravak u Sjedinjenim Državama posljednjih su godina uglavnom izgubili političku potporu, pa Europska unija i dalje prednjači u reguliranju dugotrajnosti elektroničkih uređaja, iako je za nosivu elektroniku napravila važnu iznimku, piše Engadget.

