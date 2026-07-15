Kylian Mbappe slomio se nakon debakla: Otvoreno je rekao ono što je cijeli svijet vidio

Kapetan Francuske u razgovoru za RMC priznao je da njegova momčad nije ispunila gotovo nijedan dio plana i da je podbacila taktički, tehnički i energetski.

'Nismo odigrali utakmicu kakvu smo željeli'

'Nismo odigrali utakmicu kakvu smo željeli, ni taktički, ni tehnički, ni prema razini koju smo pokazali. Kada u polufinalu Svjetskog prvenstva ne napraviš ono što bi trebao, ne možeš pobijediti', rekao je Mbappé.

Španjolska je, za razliku od Francuske, od prve minute nametnula svoju igru.

'Oni su se držali svog plana. To je momčad koja voli imati loptu, kontrolirati posjed i diktirati ritam. Naša je ideja bila visoko ih pritisnuti i spriječiti da utakmicu uvedu u ritam koji njima odgovara, ali u tome nismo uspjeli.'

Francuski kapetan posebno je istaknuo velik broj pogrešaka s loptom.

'Napravili smo previše tehničkih pogrešaka. Kada smo imali priliku ugroziti ih, nismo znali kako to učiniti.'

'Dopustili smo im da diktiraju utakmicu'

Mbappé je zatim vrlo precizno opisao gdje je Francuska taktički izgubila utakmicu.

'Dopustili smo im da diktiraju tempo, a na nama je bilo da promijenimo odnos snaga. Tu smo zakazali. U presingu smo se stalno nalazili u situaciji tri na dva u sredini terena, a protiv Španjolske je to odmah velik problem.'

Posebno je istaknuo slobodu koju su imali Fabián Ruiz i Rodri.

'Imali su previše vremena za igru. Nedostajalo nam je komunikacije u presingu. Trebali smo igrati više jedan na jedan i natjerati ih da trče bez lopte jer to nije ono što vole.'

Ni nakon osvojenih lopti Francuska nije uspijevala razviti ozbiljnije napade.

'Čak i kada bismo osvojili posjed, prvi dodir i prvo dodavanje nisu bili na razini polufinala Svjetskog prvenstva. Kada sve to spojite, dobijete poraz.'

'Bio nam je san doći do finala'

Mbappé nije skrivao koliko ga je ispadanje pogodilo.

'Kao i svi ostali, osjećam golemo razočaranje. Sanjali smo finale, željeli smo svojoj zemlji dati još jednu priliku da sanja i ponovno ispiše povijest.'

Francuskoj sada ostaje prihvatiti poraz i krenuti dalje.

'Moramo se s ovime suočiti uzdignute glave. Razočaranje je toliko veliko da ga je teško opisati riječima. Morat ćemo se sabrati, otići na odmor i nastaviti dalje.'

Na kraju je dodao:

'Nogomet nikoga ne čeka. Doći će novi izazovi, i na klupskoj i na reprezentativnoj razini.'