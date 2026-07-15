Veliki korak naprijed: Astronauti napravili prve rendgenske snimke u svemiru

Naime, astronauti su sa sobom ponijeli minijaturni prijenosni rendgenski uređaj i u orbiti oko Zemlje napravili nekoliko rendgenskih snimaka. To je prvi put da je napravljena rendgenska snimka u svemiru , a rezultati su objavljeni u časopisu Radiology.

Astronauti koji su letjeli na privatnoj misiji Fram2 Crew Dragona 2025. godine obavili su tijekom leta različite znanstvene eksperimente. Jedan od njih nitko nije pokušao dosad.

Prije toga, prijenosni rendgen testiran je tijekom paraboličnog leta 2022. godine.

Ovaj je eksperiment važan jer su do sad astronauti imali pristup samo ultrazvučnim uređajima u svemiru. Naime, rendgenski su uređaji tradicionalno veliki i troše puno energije, a i skloni su oštećenjima tijekom snažne trešnje do kakve dolazi prilikom polijetanja i slijetanja. Da ne govorimo kako rendgensko snimanje zahtjeva da predmet koji se snima bude potpuno miran, što je u uvjetima bez gravitacije teško postići.

Tehnologija je sada toliko napredovala da su razvijeni mali, prijenosni rendgenski uređaji kojima mogu upravljati i osobe bez medicinskog iskustva.

Tako su i tijekom leta Fram2, rendgenom upravljali astronauti bez medicinske naobrazbe. Prošli su tek četverosatnu obuku na uređaju prije lansiranja, a u orbiti su snimili rendgenske snimke pametnog sata, ruke, trbuha, zdjelice i prsnog koša. Rendgenske snimke snimljene su digitalno, što je omogućilo astronautima da odmah pregledaju snimke.

Kad se tim vratio na Zemlju, tri neovisna medicinska stručnjaka usporedila su snimke sa sličnim rendgenskim snimkama snimljenim prije lansiranja. Otkrili su da su svemirske rendgenske snimke dovoljno dobre da se mogu koristiti za dijagnosticiranje ozljeda kao što su lomovi kostiju.

Osim toga, prijenosni rendgenski uređaj koji su nosili u orbitu, vratio se na Zemlju s minimalnim oštećenjima. Jedini prigovor astronauta je bio da ga je bilo teško pričvrstiti unutar kabine. 'Snimanjem prvih rendgenskih snimaka ljudi i opreme u svemiru, naša studija pokazuje izvedivost radiografije u orbiti i proširene dijagnostičke mogućnosti za procjenu zdravlja posade i hardvera', istaknula je u izjavi Gifford.

Sljedeći je korak, uređaj napraviti još manjim, poboljšati njegovu robusnost i upotrebljivost. Jer kako ističe, rendgenski uređaji u svemiru mogli bi se koristiti i za pregledavanje elektronike i svemirskih odjela u potrazi za oštećenjima.

No, ova bi tehnologija bila neprocjenjiva i na Zemlji, jer bi jednostavni i prenosivi rendgenski uređaji mogli biti od neprocjenjive vrijednosti spasilačkim timovima u udaljenim područjima ili skučenim prostorima. 'Nebo nije granica kada su u pitanju rendgenske zrake u svemiru i ovdje na Zemlji', ističe na kraju Gifford.