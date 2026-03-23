Zabrana je sve više. Je li na meti i posljednja linija obrane na internetu?

Virtualne privatne mreže (VPN) danas su sinonim za anonimnost na internetu, zaobilaženje blokada i zaštitu privatnosti. Njezini korijeni sežu u 90-e godine, kada su tvrtke tražile jeftiniji način za siguran prijenos podataka između udaljenih ureda
Umjesto skupih namjenskih linija, kompanije su počele koristiti postojeću internetsku infrastrukturu, stvarajući šifrirane 'tunele' kroz koje su slale podatke. Rješenja su razvijali tehnološki divovi poput Microsofta, AT&T-a i Cisca, a značajan iskorak dogodio se 2001. godine, kada su Francis Dinha i James Yonan lansirali OpenVPN, sigurniju, open-source alternativu dostupnu i tvrtkama i pojedincima, piše Verge.
Pravi zaokret dogodio se pak 2013. godine, kada je zviždač Edward Snowden razotkrio masovni nadzor američke Nacionalne sigurnosne agencije. Povjerenje korisnika u digitalni prostor ozbiljno je narušeno, a svijest o privatnosti naglo porasla. Istraživanja su pokazala da je već 2015. godina trećina Amerikanaca poduzela konkretne korake kako bi zaštitila svoju privatnost, a godinu kasnije njih čak 86 posto pokušalo je 'zamaskirati' svoj digitalni trag brisanjem kolačića, enkripcijom e-pošte ili korištenjem VPN-a.
Rast streaming platformi i geografski ograničenih sadržaja dao je VPN-ovima dodatnu, vrlo praktičnu svrhu. No novi val popularnosti ne dolazi iz zabave, nego iz – regulacije. Diljem svijeta zakonodavci uvode stroža pravila provjere dobi na internetu, uz obrazloženje da čine to za zaštitu djece. U praksi to često znači da korisnici moraju učitati osobne dokumente, podatke o karticama ili čak snimiti videoselfi kako bi pristupili određenim sadržajima.
Takvi zahtjevi, upozoravaju stručnjaci, ugrožavaju anonimnost i stvaraju nove sigurnosne rizike jer ogromne količine osobnih podataka postaju potencijalna meta hakerskih napada. Upravo zato sve više korisnika poseže za VPN-ovima da bi prikrili svoju lokaciju i pristupili internetu kao da se nalaze u državama bez takvih ograničenja.
Primjeri su već vidljivi. U američkoj saveznoj državi Floridi pretrage za VPN-ovima naglo su porasle nakon uvođenja obvezne verifikacije dobi za pristup pornografskim stranicama. Sličan trend zabilježen je i u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je korištenje mobilnih VPN-ova skočilo nakon uvođenja pravila koja zahtijevaju potvrdu dobi za pristup platformama poput Reddita, Blueskya i Discorda.
Australija je otišla korak dalje – krajem 2025. godine zabranila je društvene mreže za mlađe od 16 godina, a nedavno je uvela i obaveznu provjeru dobi za pristup pornografiji. Rezultat je isti: rast potražnje za alatima koji omogućuju zaobilaženje ograničenja.
Sljedeća meta: VPN-ovi
No upravo zbog toga VPN-ovi sve češće dolaze pod povećalo regulatora. U američkoj saveznoj državi Michigan skupina republikanskih zastupnika predložila je zakon koji bi im ograničio pristup, ali i proširio kontrolu nad online sadržajem, uključujući obavezu pružatelja internetskih usluga da filtriraju 'nepoćudne' materijale.
Sličan pokušaj u Wisconsinu zasad je povučen nakon snažnog otpora javnosti, no trend je očit.
U Europi i šire regulatorni interes također raste. Britanska povjerenica za djecu Rachel de Souza nazvala je VPN-ove 'rupom u zakonu koju treba zatvoriti', a regulator Ofcom već prati njihovu upotrebu. U Francuskoj je državna tajnica za umjetnu inteligenciju i digitalna pitanja Anne Le Hénanff poručila da su VPN-ovi 'sljedeća tema na njezinu popisu' nakon zabrane društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina.
Ograničavanje VPN-ova, upozoravaju organizacije za digitalna prava, moglo bi imati ozbiljne posljedice. Osim što ih koriste tvrtke i studenti za siguran pristup mrežama, oni su ključan alat za aktiviste, novinare i pripadnike ranjivih skupina, uključujući LGBTQ+ zajednicu.
Zabrane pritom možda ne bi ni bile učinkovite jer korisnici bi vrlo vjerojatno pronašli alternativne načine zaobilaženja ograničenja, primjerice stvaranjem vlastitih privatnih mreža, a kritičari idu i korak dalje. Prema analizi think tanka Cato Institute, države koje bi ograničile VPN-ove riskiraju svrstavanje u društvo zemalja poput Kine, Rusije ili Sjeverne Koreje, koje takvu tehnologiju smatraju prijetnjom državnoj kontroli.