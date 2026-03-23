Italija kaznila dansku platformu za ocjenjivanje kompanija, moraju platiti četiri milijuna eura

L. Š. / Hina

23.03.2026 u 11:54

Ilustracija
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Talijanski regulator izrekao je danskoj platformi za ocjenjivanje kompanija Trustpilot i njezinim podružnicama novčanu kaznu od četiri milijuna eura zbog neprimjerene provjere autentičnosti ocjena i obmanjivanja potrošača o mehanizmu usluge

Trustpilotov sustav prikupljanja recenzija omogućuje tvrtkama da same biraju koje će potrošače pozvati da ih ocijene, utvrdio je regulator. Time se, ističu, narušava reprezentativnost objavljenih ocjena, čak i kada im je dodijeljena oznaka 'provjere'.

Trustpilot je također koristio obmanjujuće obrasce kako bi prikrio ključne informacije o funkcioniranju platforme i identitet tvrtki koje plaćaju njegove usluge, čime je prekršen talijanski zakon o zaštiti potrošača, zaključio je regulator. Trustpilot u ponedjeljak nije odmah odgovorio na Reutersov upit za komentar.

Investicijska tvrtka Grizzly Research optužila je prije nekoliko mjeseci Trustpilot da kreira lažne profile koji negativno ocjenjuju tvrtke i potom od njih traži pretplatu, napominje Reuters. Trustpilot je opovrgnuo te optužbe, dodaje agencija.

