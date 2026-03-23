Italija kaznila dansku platformu za ocjenjivanje kompanija, moraju platiti četiri milijuna eura

Trustpilotov sustav prikupljanja recenzija omogućuje tvrtkama da same biraju koje će potrošače pozvati da ih ocijene, utvrdio je regulator. Time se, ističu, narušava reprezentativnost objavljenih ocjena, čak i kada im je dodijeljena oznaka 'provjere'.

Trustpilot je također koristio obmanjujuće obrasce kako bi prikrio ključne informacije o funkcioniranju platforme i identitet tvrtki koje plaćaju njegove usluge, čime je prekršen talijanski zakon o zaštiti potrošača, zaključio je regulator. Trustpilot u ponedjeljak nije odmah odgovorio na Reutersov upit za komentar.

Investicijska tvrtka Grizzly Research optužila je prije nekoliko mjeseci Trustpilot da kreira lažne profile koji negativno ocjenjuju tvrtke i potom od njih traži pretplatu, napominje Reuters. Trustpilot je opovrgnuo te optužbe, dodaje agencija.