YouTube vam počinje ići na živce? Promijenite ove postavke

Popularna platforma za internetski video u zadnje vrijeme dobila je elemente zbog kojih ju je sve napornije koristiti. Srećom, dobar dio moguće je neutralizirati
YouTube je super ako želite nešto naučiti ili zabaviti se uz ogroman broj dostupnih video sadržaja.
Na žalost, u zadnje vrijeme dobiva elemente zbog kojih ga je sve napornije koristiti, od ubacivanja YouTube Shortsa u svaki kut stranice do reprodukcije videa u nižim rezolucijama.
Barem dio njih možete eliminirati ako ste voljni malo poigrati se s postavkama. Evo što možete učiniti.
Uključite korisne opcije za zaštitu privatnosti
U aplikaciji YouTube možete pauzirati praćenje povijesti gledanja i povijesti pretraživanja, kao i onemogućiti personalizaciju oglasa.
Ove opcije će poboljšati zaštitu vaše privatnosti kada koristite YouTube, ali mogu imati određene nuspojave poput prikazivanja manje relevantnih oglasa ili izostanka prikazivanja vašeg feeda na početnoj stranici YouTubea.
- Otvorite aplikaciju YouTube i kucnite sličicu profila u gornjem desnom kutu.
- Otvorite Settings pa Manage all history. Na kartici Controls možete isključiti YouTube History.
- Također možete u istoj kartici kucnuti Manage history i tamo izbrisati sve svoje podatke.
- Upotrijebite My Ad Center kako biste isključili personalizirane oglase.
- Kada završite, otvorite YouTube Settings, pa Your data in YouTube. Pogledajte je li sve postavljeno onako kako želite.
Poboljšajte kvalitetu slike
YouTube ponekad prema zadanim postavkama prikazuje videozapise niže kvalitete.
- To možete popraviti tako što ćete otvoriti YouTube Settings pa Video quality preferences.
- Kucnite Wi-Fi i odaberite Higher picture quality.
Od sad će YouTube prema zadanim postavkama reproducirati videozapise u višoj rezoluciji, barem dok ste povezani s mrežom.
Promijenite postavke reprodukcije
Automatsku reprodukciju pregleda videozapisa možete onemogućiti tako što ćete otići u YouTube Settings i odabrati Playback.
Isključite Auto-play next video, Show in-video info cards i Playback in feeds.
Smanjite neželjene obavijesti
Ako želite primati manje obavijesti, pokušajte prilagoditi postavke obavijesti za YouTube.
Otvorite YouTube Settings, pa Notifications. Isključite sve obavijesti koje vam nisu potrebne.
Održavajte svoje pretplate privatnima
Slučajni stranci ne moraju znati koji vas videozapisi zanimaju. To možete promijeniti putem YouTubeove web stranice.
- Otvorite Settings, pa Privacy.
- Otvorit će se stranica postavki privatnosti YouTube računa, gdje možete uključiti opciju Keep all my subscriptions private.
Koristite proširenja za web preglednike i aplikacije trećih strana
Proširenje Untrap omogućuje skrivanje koječega što ne želite gledati na YouTubeu (recimo, YouTube Shorts, predložene videozapise, chatove uživo... ).
Aplikacije kao što su Play, Unwatched for YouTube i NewPipe mogu vam dati veću kontrolu nad onim što gledate i isključiti utjecaj algoritama na vaše navike gledanja, piše Life Hacker.
Također, web preglednik Brave automatski blokira ogromnu većinu reklama na YouTubeu.