YouTube vam počinje ići na živce? Promijenite ove postavke

YouTube je super ako želite nešto naučiti ili zabaviti se uz ogroman broj dostupnih video sadržaja.

Na žalost, u zadnje vrijeme dobiva elemente zbog kojih ga je sve napornije koristiti, od ubacivanja YouTube Shortsa u svaki kut stranice do reprodukcije videa u nižim rezolucijama.

Barem dio njih možete eliminirati ako ste voljni malo poigrati se s postavkama. Evo što možete učiniti.