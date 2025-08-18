YouTube želi prenositi dodjelu Oscara - evo zašto je to dobra ideja

ABC već prikazuje Oscare na YouTubeu. Preuzimanjem prava YouTube bi imao primarnu kontrolu nad prijenosom, dajući mu veći utjecaj na to kako je događaj predstavljen na njegovoj platformi.

YouTube navodno želi biti domaćin ceremonije dodjele filmske nagrade Oscar. Trenutno prava na to drži ABC u vlasništvu Disneya, čiji ugovor traje do 2028. godine .

Poput streaming rivala Netflixa i Amazona, YouTube pojačava praćenje događaja uživo, nastojeći povećati broj gledatelja i korisnika.

U borbi za prava za Oscare u prilog mu ide to što je najposjećenija video platforma na svijetu, s oko 2,7 milijardi aktivnih korisnika mjesečno.

Mnogi među njima su mlađi gledatelji, koji u sve većem broju odustaju od praćenja tradicionalnih televizijskih programa. Prijelaz na YouTube bi, doduše, mogao potaknuti stariju publiku na odustajanje od gledanja jer sporije prihvaćaju internetske video servise.

YouTube bi ceremoniju mogao učiniti interaktivnijom tako što bi joj dodao, primjerice, chat uživo, ankete, natjecanje u prognoziranju rezultata i popratne materijale kojima bi gledatelji mogli kad požele.

Također, bilo bi moguće pretvoriti ju u program koji je moguće gledati na zahtjev, kako bi se vratilo na najzanimljivije trenutke, filmske isječke...

Naravno, u spektakl bi mogli biti uključene poznate i slavne osobe, kao i neizbježni influenceri.

Uspiju li ishoditi prava, u YouTubeu će se morati domisliti kako izbjeći neugodne situacije poput, primjerice, Netflixovog prijenosa uživo boksačkog meča Mikea Tysona protiv Jakea Paula u studenom prošle godine.

Više od 60 milijuna ljudi uključilo se, ali mnogi od njih su se suočili s lošom kvalitetom slike i međuspremnikom, piše Digital Trends.