Promjene na Gmailu: Google ukida opcije koje su mnogi godinama koristili, a evo što uvodi novo

Google postupno ukida značajke Gmailify i 'Provjeri poštu s drugih računa' u web verziji servisa, čime se onemogućuje upravljanje vanjskim e-mail računima (poput Outlooka ili Yahooa) izravno putem preglednika na stolnim i prijenosnim računalima. Te su opcije bile popularne jer su, uz osnovni pristup pošti, donosile dodatne Gmailove funkcije, poput bolje zaštite od neželjene pošte, pametnih kategorija u ulaznoj pošti, naprednijeg pretraživanja i kvalitetnijih obavijesti na mobilnim uređajima.

Za mnoge korisnike to je bio najjednostavniji način da objedine više inboxa na jednom mjestu, bez potrebe za dodatnim aplikacijama ili prosljeđivanjem poruka, piše Makeuseof.

Razlog za ukidanje ovih mogućnosti leži u zastarjeloj tehnologiji na kojoj su temeljene. Gmailify i provjera pošte s drugih računa oslanjaju se na protokol POP3, standard za elektroničku poštu koji potječe još iz kasnih osamdesetih godina prošlog stoljeća, a njegova današnja specifikacija stara je gotovo tri desetljeća.

Iako je POP3 dugo bio pouzdan i raširen, s vremenom je postao zastario, osobito u pogledu sigurnosti. U usporedbi s modernijim protokolima, nema dovoljno snažne mehanizme zaštite, što ga čini ranjivijim na zloupotrebe i neovlašten pristup. Upravo zato velike tehnološke tvrtke, uključujući Google i Microsoft, posljednjih godina ubrzano napuštaju POP3 te prelaze na sigurnije i fleksibilnije alternative poput IMAP-a.