IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa, evo što se nudi

MD Telekom zapošljava Tehničara za telekomunikacije (m/ž) za izradu optičkih mreža. Posao uključuje spajanje, upuhivanje i montažu optičkih kablova, testiranje i otkrivanje grešaka, samostalno korištenje alata i mjernih uređaja u svakodnevnom radu. Nudi se stalni radni odnos, službeni automobil, dinamično i motivirajuće radno okruženje te kontinuirano usavršavanje i obuka. Poslodavac na terenu osigurava smještaj i prijevoz. Prijave su otvorene najkasnije do 17. siječnja.

ELECTRONIC SECURITY zapošljava Telekomunikacijskog instalatera / tehničara (m/ž) u području tehničke zaštite imovine. Kandidati trebaju imati SSS ili VŠS tehničke, telekomunikacijske ili računalne struke te minimalno dvije godine iskustva na sličnim poslovima. Poslodavac nudi naknadu za prijevoz, nagrade i dodatke ovisno o poslovnim rezultatima, godišnje sistematske preglede, mogućnosti napredovanja, stručne edukacije, plaćene troškove putovanja i smještaja u slučaju terenskog rada te službeno vozilo, laptop i mobitel. Prijave su otvorene do 15. siječnja.

IN2 grupa zapošljava .NET softverskog inženjera (m/ž) (IGEA). Od kandidata se očekuje iskustvo u ER modeliranju i radu sa SQL bazama podataka, izradi web aplikacija u C# i .NET tehnologijama te radu s HTML-om, CSS-om i JavaScriptom, uključujući napredno poznavanje frameworka kao što su JQuery i Angular. Poslodavac nudi mentorstvo, onboarding program, redoviti feedback i plan razvoja, subvencionirani prijevoz i prehranu, dodatno zdravstveno osiguranje, božićnicu, Multisport karticu, subvencionirani vrtić te razne pogodnosti i zajednička druženja. Prijave su otvorene do 1. veljače.

Real grupa zapošljava Junior ili mid IT administratora (m/ž/o). Traži se minimalno dvije godine iskustva na sličnim pozicijama, vrlo dobro poznavanje operativnih sustava Windows i macOS te osnovno razumijevanje mrežnih tehnologija poput TCP/IP-a, DNS-a, DHCP-a i WiFi sustava. Posao uključuje pružanje svakodnevne IT podrške djelatnicima, dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova, instalaciju i administraciju IT opreme, praćenje rada IT sustava, rad u ticketing sustavu te edukaciju korisnika. Prijave su otvorene do 17. siječnja.

Allianz Hrvatska zapošljava Junior ili senior business analitičara (m/ž/d). Poslodavac nudi mogućnosti profesionalnog rasta u međunarodnom okruženju, hibridni model rada, digitalne programe učenja, dodatno zdravstveno osiguranje i Multisport ili Passport pogodnosti. Od kandidata se očekuje završen preddiplomski ili diplomski studij informatike, matematike, financija ili srodnog područja, snažno znanje SQL-a, razumijevanje računovodstvenih principa i financijske analize, izvrsne analitičke vještine te napredno korištenje Microsoft Excela. Prijave su otvorene do 19. siječnja.