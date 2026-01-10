NASA vraća tim Crew-11 s Međunarodne svemirske postaje: Član posade ima problem

Agencija planira odvojiti svemirsku letjelicu od ISS-a najranije od 22 sata po GMT-u, ako vremenske prilike dopuste, prema izjavi svemirske agencije.

Ako sve bude išlo po planu, očekuje se da će se astronauti spustiti uz obalu Kalifornije u četvrtak oko 3,40 sati po lokalnom vremenu. Točno vrijeme bit će potvrđeno bliže polasku i ovisit će o vremenskim prilikama, uvjetima na moru i drugim čimbenicima.

Prvi put u povijesti

NASA je u četvrtak objavila da će ovo biti prvi put u povijesti ISS-a da se posada vraća ranije zbog zdravstvenih problema jednog astronauta.

Agencija nije otkrila identitet člana posade niti prirodu medicinskog problema, ali je rekla da nije povezan s dužnostima na ISS-u i ne predstavlja hitan slučaj. Glavni zdravstveni i medicinski direktor NASA-e James Polk rekao je da je astronaut u stabilnom stanju.