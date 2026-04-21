WhatsApp počeo s uvođenjem pretplate: Evo što donosi verzija Plus

WhatsApp Plus, dakle, nije zamjena za postojeći model, već dodatak za one koji žele više mogućnosti personalizacije.

Iz kompanije navode da se osnovno iskustvo korištenja aplikacije ne mijenja. Slanje poruka, glasovni i videopozivi, kao i sve ključne funkcije i dalje ostaju besplatni. Isto vrijedi za sigurnost. End-to-end enkripcija ostaje standard, što znači da sadržaj poruka i poziva ostaje zaštićen bez obzira na to upotrebljava li korisnik besplatnu ili pretplatničku verziju.

Što donosi verzija Plus

Najveće promjene odnose se na organizaciju razgovora i vizualni doživljaj aplikacije. Pretplatnici će, primjerice, moći prikvačiti do 20 razgovora na vrh zaslona, što je znatno više u odnosu na trenutačno ograničenje od njih tri. Ta opcija cilja korisnike koji istovremeno vode velik broj privatnih i poslovnih razgovora.

Uz to, uvodi se znatno širi spektar prilagodbi sučelja. Korisnici će moći birati između više tema i boja, čime se WhatsApp Plus prvi put ozbiljnije odmiče od prepoznatljive zelene estetike aplikacije.

Dodatne mogućnosti uključuju i promjenu ikone, pri čemu su dostupni različiti stilovi, od minimalističkih do vizualno izraženijih varijanti. U paketu su i ekskluzivni stickeri s naprednijim animacijama, kao i dodatne melodije zvona koje bi trebale olakšati prepoznavanje dolaznih poziva.

Jedna od praktičnijih funkcija odnosi se na upravljanje postavkama: korisnici će moći definirati određena pravila za grupe razgovora, poput automatske primjene istog izgleda ili zvukova obavijesti u određenim kategorijama.

Koliko će koštati

WhatsApp Plus je trenutačno u ranoj fazi testiranja, pa službena cijena još nije potvrđena. Prve informacije sugeriraju da bi se u Europi mogla kretati oko 2,49 eura mjesečno.

Pretplata bi se naplaćivala putem trgovine aplikacija, uz mogućnost otkazivanja u bilo kojem trenutku, a spominje se i opcija probnog razdoblja. Meta zasad pristupa oprezno i fokusira se na testiranje među ograničenim brojem korisnika. Android je prvi na redu dok bi podrška za iOS trebala stići kasnije.

U planu su i dodatne funkcije koje bi s vremenom proširile paket Plus, što bi moglo značiti da će WhatsApp postupno graditi novi model monetizacije, ali bez odustajanja od svoje besplatne osnove.