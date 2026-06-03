Britanski regulator ograničava Googleovu upotrebu medijskog sadržaja u AI-u

U listopadu prošle godine CMA je Googleu dodijelila status kompanije sa "strateškom tržišnom pozicijom", a početkom 2026. pokrenuli su i javno savjetovanje o odredbama koje bi trebale regulirati njegove usluge pretraživanja i objave oglasa.

Britanski regulator za tržišno natjecanje (CMA) već je upozorio na izraženu dominaciju američkog tehnološkog diva u pretraživanju, napominjući da drži više od 90 posto udjela u tržištu tih usluga.

Rezultat su odredbe u sklopu šireg režima regulacije digitalnih tržišta koje će, kako tvrdi CMA, osigurati izdavačima veću kontrolu nad upotrebom njihova sadržaja i jaču poziciju u pregovorima s američkim divom.

Medijske kuće bilježe u posljednje vrijeme pad prometa jer korisnici umjesto posjeta njihovim internetskim stranicama sve češće koriste sažetke tekstova koje kreira AI.

Google je pak istaknuo da je izdavačima ponudio dodatne alate i mogućnosti upravljanja prikazom sadržaja u AI rezultatima pretraživanja. Napomenuli su i da paralelno testiraju opcije koje bi izdavačima omogućile da sami odluče žele li da se njihov sadržaj uopće koristi u generativnim AI prikazima.

Ako izdavači odbiju tu mogućnost, njihov sadržaj bit će vidljiv samo u klasičnim rezultatima pretraživanja.

Google je napomenuo i da širi broj poveznica u AI odgovorima i da uvodi nove alate za analitiku i uvid za izdavače.

Regulator je pak naglasio da kompanija mora također osigurati jasno i dosljedno navođenje izvora u AI-generiranim rezultatima, uključujući medijske kuće i novinske organizacije.