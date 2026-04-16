OSJETLJIVE INFORMACIJE

EU 'pokazuje zube': Vlade polako izbacuju WhatsApp i Signal iz službene komunikacije

L. Š.

16.04.2026 u 14:00

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: BARBARA SAX / AFP / Profimedia
Europske vlade izbacuju WhatsApp i Signal iz službene komunikacije državnih službenika, zamjenjujući ih vlastitim aplikacijama, nad kojima imaju potpunu kontrolu. Razlog nije samo sigurnost, nego i sve veći strah od tehnološke ovisnosti o SAD-u

WhatsApp i Signal polako nestaju iz službene komunikacije europskih institucija. Francuska, Njemačka, Poljska, Nizozemska, Luksemburg i Belgija već uvode vlastite aplikacije za razmjenu poruka, namijenjene prenošenju osjetljivih informacija među državnim dužnosnicima.

Sličan potez povlači i Europska komisija te planira prelazak na interno rješenje do kraja godine, a NATO već koristi svoj sustav komunikacije.

Riječ je o dijelu šire strategije Europske unije kojom pokušava smanjiti ovisnost o američkim tehnološkim kompanijama. WhatsApp je u vlasništvu Mete dok Signal vodi američka neprofitna organizacija, što u Bruxellesu sve više doživljavaju kao strateški rizik.

'Naša se komunikacija i dalje često odvija putem platformi nad kojima nemamo kontrolu, a to predstavlja problem u svijetu u kojem je tehnologija sve više alat moći', rekla je nizozemska ministrica digitalizacije Willemijn Aerdts za Politico.

Sigurnost nije jedini problem

WhatsApp i Signal koriste end-to-end enkripciju, smatranu zlatnim standardom sigurnosti u komunikaciji. No problem nije samo u zaštiti sadržaja poruka, nego u kontroli sustava.

Državne institucije traže dodatne mogućnosti koje komercijalne aplikacije ne nude, poput stroge kontrole pristupa, ograničavanja komunikacije na točno određene korisnike te upravljanja metapodacima, odnosno time tko, kada i s koje lokacije komunicira.

'Korištenje aplikacija za širu javnost u velikim organizacijama zapravo je rizičan potez jer one jednostavno nisu dizajnirane za takvu upotrebu', upozorio je Benjamin Schilz, direktor sigurnosne komunikacijske platforme Wire. Belgija je tako nedavno predstavila aplikaciju BEAM, namijenjenu državnim dužnosnicima, a ona ima sve funkcionalnosti popularnih servisa, ali radi unutar zatvorenog sustava pod kontrolom države.

'Radi se o zatvorenom okruženju u kojem sudjeluju samo zaposlenici vlade, čime se smanjuje rizik od vanjskih napada', objasnio je Brandon De Waele iz belgijske agencije za sigurnu komunikaciju.

Hakerski napadi ubrzali odluku

Odluke o napuštanju komercijalnih aplikacija ubrzane su nakon nedavnih sigurnosnih incidenata. Više desetaka kibernetičkih agencija upozorilo je da ruske hakerske skupine ciljaju političare i državne službenike preko WhatsAppa i Signala, koristeći sofisticirane phishing napade.

Problemi su se pojavili i u samim institucijama EU-a. Europska komisija nedavno je naložila nekim visokim dužnosnicima da ugase grupe na Signalu zbog sigurnosnih incidenata koji su pogodili sustave za upravljanje mobilnim uređajima.

Osim sigurnosti, u pozadini je pitanje transparentnosti. Organizacije za zaštitu demokracije već godinama upozoravaju da komunikacija putem enkriptiranih aplikacija, osobito uz opcije nestajućih poruka, otežava uvid u to kako se donose političke odluke.

Jedan od najpoznatijih slučajeva bio je onaj predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, a ona se našla pod pritiskom zbog poruka razmijenjenih s čelnikom Pfizera Albertom Bourlom uoči sklapanja ugovora o cjepivima, vrijednog nekoliko milijardi eura, a kojima se nije moglo pristupiti.

Trump, sankcije i Signalgate

Dodatni zamah toj promjeni dao je povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću. Sugovornici iz industrije ističu da je upravo posljednjih godinu dana donijelo nagli porast interesa vlada za vlastita rješenja.

Kao ključne okidače navode nekoliko događaja: od afere Signalgate, u kojoj su američki dužnosnici razmjenjivali povjerljive vojne informacije preko Signala, do američkih sankcija Međunarodnom kaznenom sudu, zbog kojih je jednom od tužitelja bio onemogućen pristup e-mailu.

Dodatni alarm bio je veliki pad sustava Amazon Web Servicesa jer je ogolio to koliko su europske institucije ovisne o američkoj infrastrukturi. No stručnjaci upozoravaju da se ne radi isključivo o geopolitičkom odmaku od SAD-a, već i o pokušaju da se uskladi praksa s pravilima.

'Ovo je prije svega pokušaj da se zatvori jaz između načina na koji bi se službena komunikacija trebala odvijati i načina na koji se ona stvarno odvija', zaključuje Lindsay Gorman iz German Marshall Funda.

SVOJ NAJVEĆI FAN

SVOJ NAJVEĆI FAN

Trump kao Isus, papa i Darth Vader: Ovo nije samo šala, već nešto puno moćnije
iznenađujuće

iznenađujuće

Hrvati vjerni HZZO-u: Tri su razloga zašto nisu raskinuli skuplje dopunsko osiguranje
oprečne reakcije

oprečne reakcije

Hezbollah reagirao na primirje: 'Imamo pravo na otpor'; javio se Netanyahu
hrvatsko susjedstvo

hrvatsko susjedstvo

Picula o Vučiću: 'Njega ne brine zatvaranje poglavlja, njega brine zatvaranje financijske slavine'
OZBILJNO POJAČANJE

OZBILJNO POJAČANJE

Dinamo sve dogovorio sa zvijezdom Rijeke? Besplatno dolazi na Maksimir
Kako se zvao prije?

Kako se zvao prije?

Splićanin ostao bez visokog iznosa u 'Milijunašu' zbog pitanja o Trgu sv. Marka: Znate li odgovor?

nije ih štedio

nije ih štedio

Navijači Reala poludjet će na Kanea zbog ove izjave
PRIJE UTAKMICE

PRIJE UTAKMICE

Navijači Zvezde u Madridu vrijeđaju Hrvata: Pogledajte sporni video
NEOČEKIVANI POTEZ

NEOČEKIVANI POTEZ

NBA napravio iznimku samo zbog Luke Dončića: Evo o čemu se radi
NISU ZADOVOLJNI

NISU ZADOVOLJNI

Barcelona ogorčena: Podnijeli žalbu UEFA-i zbog suđenja protiv Atletica

SRUŠIO REKORDE

SRUŠIO REKORDE

Stiže 'Svadba 2', Šeregi otkrio: 'Beba će unijeti kaos, Hrvati postaju bjegunci u BiH'
PREKINULI ŠUTNJU

PREKINULI ŠUTNJU

Tko je novi James Bond? Amazon MGM napokon se oglasio o odabiru glumca
'SOMEONA HAS TO KNOW'

'SOMEONA HAS TO KNOW'

Nova krimi serija dominira Netflixom: Istinita priča držat će vas u napetosti do kraja
kći rebeka

kći rebeka

Martina Tomčić ne skriva ponos: 'Kada ti vlastito dijete postane uzor...'
PRAVILAN POSTUPAK

PRAVILAN POSTUPAK

Pogrešno zalijevanje uništava hortenzije: Evo što činiti tijekom proljeća

  • Ovan

    Ovan

    Netko bi vas danas mogao privući neočekivanom iskrenošću, a upravo će otvoren razgovor probuditi leptiriće ondje gdje ih niste očekivali. Na poslu ili tijekom učenja pokazat ćete da najbolje funkcionirate kad vam se ostavi dovoljno slobode i prostora za vlastiti ritam. Moguća je manja napetost u komunikaciji s osobom koja voli nametati tempo, no nećete imati strpljenja za tuđe sitne igre. Večer vam donosi potrebu za kretanjem, promjenom scene ili druženjem koje će vas resetirati.
     

  • Bik

    Bik

    U emotivnim odnosima tražit ćete sigurnost, ali danas ćete shvatiti da nježnost ne mora uvijek dolaziti kroz velike geste, nego kroz male, pažljive postupke. Poslovne obveze tražit će koncentraciju i dobru organizaciju, osobito ako završavate nešto što se danima odgađalo. Ako studirate, ovo je dobar trenutak za miran rad bez ometanja i rješavanje onoga što vam je stvaralo otpor. Netko iz obitelji ili bliskog kruga mogao bi tražiti vašu pomoć, a vi ćete znati kako biti oslonac bez pretjeranog trošenja energije.

  • Blizanci

    Blizanci

    Dan vam otvara prostor za zanimljiv flert, dopisivanje ili susret koji će vas mentalno zaintrigirati više nego što ste očekivali. U poslovnom okruženju lako ćete povezivati ljude i informacije, pa biste mogli postati ključna osoba u rješavanju nečijeg zastoja. Ako učite, kraći, dinamični blokovi rada pokazat će se učinkovitijima od forsiranja dugotrajne koncentracije. Moguće su i vijesti koje mijenjaju planove u zadnji čas, ali vi ćete se u toj improvizaciji snaći bolje od drugih.
     

  • Rak

    Rak

    U ljubavi ćete biti osjetljiviji nego inače, ali i spremniji jasno reći što vam treba umjesto da očekujete da druga strana sve sama pogodi. Poslovna svakodnevica mogla bi od vas tražiti više strpljenja s tuđim propustima, no važno je da ne preuzimate odgovornost za sve. Učenje ili administrativni zadaci ići će sporije u prvom dijelu dana, dok ćete popodne lakše uhvatiti pravi ritam. Prijat će vam povlačenje od buke i nekoliko trenutaka samo za sebe, bez stalnih poruka i obaveza.

  • Lav

    Lav

    Privatni odnosi danas traže više topline, a manje ponosa, pa bi jedan iskren kompliment mogao učiniti više od dugog objašnjavanja. U poslu ćete htjeti ostaviti dojam i pokazati koliko možete, ali najbolji rezultat doći će kad suradnju stavite ispred dokazivanja. Ako ste u fazi učenja ili pripreme za nešto važno, motivaciju će vam podići jasan cilj i osjećaj da se trud isplati. Dan je dobar i za uređivanje izgleda, garderobe ili detalja koji vam vraćaju samopouzdanje.
     

  • Djevica

    Djevica

    Ljubavna situacija mogla bi vas potaknuti da manje analizirate, a više vjerujete dojmu koji osoba ostavlja u stvarnom kontaktu. Na radnom planu bit ćete izuzetno precizni, ali pazite da ne izgubite vrijeme na sitnice koje nitko osim vas ne primjećuje. Učenje će ići dobro svima koji danas naprave realan plan umjesto da žele riješiti sve odjednom. Mogli biste dobiti koristan savjet od nekoga tko inače ne govori mnogo, ali kad progovori, kaže bitno.

  • Vaga

    Vaga

    U odnosima će vam biti važno da postoji ravnoteža, pa biste se mogli udaljiti od onih koji stalno traže pažnju, a malo toga uzvraćaju. Poslovno vam se otvara prilika za dogovor, pregovore ili smirivanje situacije koja je donedavno bila nejasna. Ako studirate ili polažete nešto važno, pomoći će vam razgovor s osobom koja zna kako pojednostaviti gradivo. Dan je povoljan i za estetiku, kupnju sitnice za dom ili odluku kojom unosite više sklada u svakodnevicu.

  • Škorpion

    Škorpion

    Strasti neće nedostajati, ali danas ćete više cijeniti emocionalnu dubinu nego površnu privlačnost koja brzo plane i još brže nestane. U poslu biste mogli otkriti nečiju skrivenu namjeru ili prepoznati što se događa iza kulisa, što vam daje prednost u pravom trenutku. Učenje traži fokus i odmak od distrakcija, osobito ako vam pažnju odvlače tuđe drame. Intuicija vam je snažna, pa vrijedi poslušati unutarnji signal prije nego što nekome kažete konačno da ili ne.
     

  • Strijelac

    Strijelac

    U ljubavi vas može razveseliti spontanost, a posebno susret ili poruka koja dolazi onda kad ste mislili da se ništa zanimljivo neće dogoditi. Na poslu ćete biti puni ideja, ali bit će važno odabrati jednu koju doista možete provesti, umjesto da energiju rasipate na sve strane. Učenje će ići lakše uz promjenu okruženja, glazbu ili drugačiji pristup od onoga koji vam je već dosadio. Slobodno vrijeme moglo bi vas odvesti prema kratkom izletu, novom planu ili razgovoru koji širi vidike.
     

  • Jarac

    Jarac

    Na emotivnom planu pokazat ćete osjećaje kroz djela, a ne riječi, no danas bi i jedna jednostavna rečenica podrške mogla imati veliko značenje. Poslovne teme tražit će ozbiljnost i dosljednost, a netko bi mogao primijetiti da ste upravo vi osoba na koju se može računati bez suvišnih pitanja. Ako učite, discipliniran pristup dat će odlične rezultate, osobito u zadacima koji traže detaljnost i memoriju. Pred kraj dana mogli biste osjetiti umor, pa nemojte ignorirati potrebu za odmorom i tišinom.

  • Vodenjak

    Vodenjak

    Ljubavna atmosfera bit će pomalo nepredvidiva, ali baš će vas ta neobična energija potaknuti na hrabriji korak ili drukčiji pristup osobi koja vam se sviđa. U poslu ćete briljirati ondje gdje treba ponuditi novo rješenje, izaći iz rutine ili spojiti nespojivo. Učenje će biti uspješno ako si dopustite vlastitu metodu, a ne onu koju drugi smatraju ispravnom. Moguće je i zanimljivo poznanstvo ili razgovor koji će vam ostati u mislima dulje nego što ste očekivali.

  • Ribe

    Ribe

    U ljubavi ćete danas jasnije osjećati tko vam donosi mir, a tko vas iscrpljuje, pa će vam granice postati važnije nego inače. Poslovno ćete najbolje funkcionirati u tihom okruženju, daleko od kaosa, pritiska i ljudi koji stalno mijenjaju dogovoreno. Ako učite, inspiracija dolazi kad se prestanete forsirati i uhvatite ritam koji vam prirodno odgovara. Večer je povoljna za umjetnost, glazbu, film ili bilo što što vas vraća sebi i puni vas iznutra.
     

Pogledaj detaljni horoskop

