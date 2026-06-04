Ugledali su mobitel i onda se sve promijenilo: 'Sve manje idu u lov, jedva da razgovaraju, postaju ovisni'

Uz potporu organizacija Association for Consumer Research, American Marketing Association i Transformative Consumer Research, istraživači su proveli etnografsko istraživanje u udaljenim plemenima brazilske savezne države Pará, do kojih se može doći samo avionom, a letove organizira misija Aliança de Esperança (Savez nade), piše The Conversation.

Znanstvenici koji proučavaju utjecaj interneta i mobilnih uređaja na udaljene amazonske zajednice nazivaju taj proces 'digitalnom kolonizacijom autohtonih naroda'. Upozoravaju da pristup internetu donosi koristi, ali i društvene, kulturne i ponašajne promjene koje zajednice nisu imale vremena postupno usvojiti.

Kako internet mijenja zajednice

Jedan od autora istraživanja, Higor Leite, proveo je tjedan dana ondje i promatrao svakodnevni život stanovnika te razgovarao s njima o tome kako internet mijenja njihove zajednice, a svoje iskustvo opisuje kao produktivno, ali i uznemirujuće.

Istraživači ističu da su posljednjih godina vidljive stvarne koristi širenja internetske povezanosti u Amazoni. Stanovnici sada mnogo lakše komuniciraju s članovima obitelji koji žive u gradovima ili drugim plemenima, a pristup osnovnim uslugama postao je jednostavniji.

U hitnim situacijama zajednice danas mogu brzo doći u kontakt sa zdravstvenim sustavom, dobiti prve upute i organizirati hitnu medicinsku evakuaciju zrakoplovom. 'U tom smislu tehnologija nije samo alat koji olakšava život. U određenim slučajevima može spasiti živote', navode autori istraživanja.

Internet je otvorio i pristup ranije teško dostupnim informacijama pa članovi autohtonih zajednica sada mogu pratiti i sudjelovati u raspravama koje daleko nadilaze njihove teritorije.

Tijekom boravka u selima istraživači su primijetili da su Starlinkove antene povezane sa solarnim panelima postale dio svakodnevice, a nekadašnja zajednička internetska veza sve se više pretvara u individualni pristup, pri čemu stanovnici koriste svoje uređaje i korisničke račune.

Posljedice naglog ulaska u digitalni svijet

Istraživači smatraju da povratak na život bez interneta u Amazoni više nije ni realan ni poželjan. Na prvi pogled je riječ o velikom iskoraku s potencijalom za društvenu uključenost i promjene nabolje, no tijekom istraživanja otvorilo se pitanje koliko su te zajednice zapravo spremne za posljedice naglog ulaska u digitalni svijet.

Naglašavaju da je digitalna uključenost ključna za podršku ranjivim skupinama, ali iskustvo s terena pokazalo je da učinci nisu samo pozitivni.

Intenzivno korištenje mobitela već se godinama povezuje s pretjeranom stimulacijom, dugotrajnim izlaganjem ekranima i promjenama u ponašanju, posebno kod mladih. Ako je to velik problem u urbanim sredinama, upozoravaju autori, posljedice mogu biti još ozbiljnije u zajednicama koje nisu imale postupnu prilagodbu na digitalnu tehnologiju.

Dok je obilazio sela, Leite je često viđao djecu i adolescente potpuno zaokupljene ekranima mobitela. Ponekad ga, pišu autori, nisu ni primjećivali. Ljudi bi sjedili zajedno pod drvećem, ali uopće nisu međusobno komunicirali, već su igrali online igre ili skrolali po mobitelu. Tijekom večeri taj bi prizor bio još bizarniji zbog svjetla ekrana u mraku.