LG: Kino atmosfera iz udobnosti doma

Upravo zato LG predstavlja novi OLED G6, televizor osmišljen kako bi gledanje sadržaja bilo više od obične svakodnevne navike. Bilo da organizirate filmsku večer s prijateljima, pratite novu sezonu omiljene serije ili vikend provodite uz sportske prijenose, OLED G6 donosi iskustvo koje podsjeća na ono u kinodvorani.

Velik dio tog doživljaja krije se u kvaliteti prikaza. Živopisne boje, impresivna dubina slike i bogatstvo detalja stvaraju osjećaj uronjenosti u sadržaj. Filmske scene djeluju dojmljivije, prirodni krajolici realističnije, a sportski trenuci još dinamičnije. Umjesto da samo gledate sadržaj, imate osjećaj kao da ste njegov dio.

Posebna prednost novog modela je mogućnost ugodnog gledanja u svim uvjetima. Mnogi dnevni boravci danas imaju velike staklene stijene i obilje prirodnog svjetla, što često otežava gledanje televizije tijekom dana. Zahvaljujući tehnologiji koja smanjuje refleksije na zaslonu, sadržaj ostaje jasan i lako vidljiv bez obzira na doba dana ili raspored prostorije. To znači manje spuštanja roleta i prilagođavanja prostora, a više vremena za uživanje.