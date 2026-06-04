Veliko iznenađenje: Španjolska razočarala protiv jedne od najslabijih reprezentacija Svjetskog prvenstva

SUSRET U LA CORUNI

Veliko iznenađenje: Španjolska razočarala protiv jedne od najslabijih reprezentacija Svjetskog prvenstva

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 04.06.2026 22:55
  • Objavljeno 04.06.2026 u 22:55
Dani Olmo
Dani Olmo Izvor: EPA / Autor: Cabalar/EPA
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Španjolska je u La Coruñi odigrala iznenađujućih 1:1 protiv Iraka u prijateljskoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva.

Aktualni europski prvaci poveli su u 16. minuti lijepom akcijom. Dani Olmo poslao je loptu u prostor, Borja Iglesias pametno ju je propustio kroz noge, a Ferran Torres pobjegao obrani, sjurio se prema golu i mirno pogodio za 1:0.

No Irak je vrlo brzo uzvratio. U 27. minuti Merchas Doski zabio je spektakularan pogodak iskosa s lijeve strane i pogodio za 1:1.

Očekivalo se da će Španjolska dominirati protiv jedne od reprezentacija kojoj se na Svjetskom prvenstvu ne daju velike šanse, ali to se nije dogodilo. Imala je posjed i kontrolu, ali ne i dovoljno konkretnosti. Španjolci su tijekom utakmice uputili samo četiri udarca u okvir gola, što najbolje pokazuje da je Irak uspješno neutralizirao velikog favorita.

Za Španjolsku je ovo upozorenje uoči Mundijala, dok je Irak ovim remijem dobio veliku dozu samopouzdanja pred nastup na najvećoj svjetskoj pozornici.

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