Analitička tvrtka tvrdi: SpaceX vrijedi manje od polovice svog IPO-a

Kako piše CNBC , u svojoj su bilješci analitičari naveli kako smatraju da će investitori 'imati priliku kupiti dionice po atraktivnijim cijenama nakon inicijalne javne ponude'.

SpaceX bi za nešto više od dva tjedna trebao početi trgovati svojim dionicama na američkoj burzi, ali analitičari su oprezni kad je u pitanju procijenjena vrijednost. Naime, SpaceX navodno cilja prikupiti 75 milijardi dolara uz procjenu vrijednosti od 1,75 bilijuna dolara, ali analitičari iz tvrtke Morningstar upozoravaju kako je taj tehnološki div Elona Muska 'značajno precijenjen'.

Ističu kako SpaceX-ov IPO 'ne nudi najbolju početnu točku za male ulagače', a dugoročni ulagači više će prilika imati kasnije, nakon IPO-a.

'S malim početnim prometom koji je potaknula gotovo svaka investicijska banka na planetu, živahnim apetitom investitora za ponude za AI infrastrukturu i neviđenim putem do uvrštavanja u Nasdaq 100 indeks samo 15 trgovinskih dana nakon IPO-a, očekujemo da će cijena dionica SpaceX-a vjerojatno preživjeti odvajanje, a možda čak i porasti, barem neko vrijeme“, rekao je Morningstar.

No, dodaje i kako je njihova procjena diskontiranog novčanog toka SpaceX-a 780 milijardi dolara, što je otprilike 48% ispod njegove procjene privatnog tržišta od 1,5 bilijuna dolara.

Iako je jasno da će ulagači tražiti povrat svojih uloga u nekom razumnom vremenskom roku, treba napomenuti kako je SpaceX u svojoj prijavi Komisiji za vrijednosne papire napisao da ima 'povijest neto gubitaka i da možda neće postići profitabilnost u budućnosti'.

Naime, velik dio njegove vrijednosti ovisi o uspjehu raznih novih i netestiranih tehnologija koje razvija.

'SpaceX očekuje da će 'imati značajna kapitalna ulaganja tijekom razdoblja od nekoliko godina prije nego što njegovi AI proizvodi i usluge postanu profitabilni'', navodi se u dokumentu.

Sve to u kombinaciji s činjenicom da se o samim financijama SpaceX-a, zbog njegovog statusa privatne tvrtke, zapravo malo zna, tjera analitičare, ali i investitore na povećan oprez.