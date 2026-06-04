Zelenski poslao pismo Putinu: Odmah mu je stigao odgovor iz Moskve

Ukrajinski predsjednik pozvao je svog kolegu na pregovore o prekidu rata, predloživši sastanak u neutralnoj zemlji te prepustivši Putinu da odredi datum
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je osobni poziv za izravan sastanak Vladimiru Putinu, kako bi pronašli rješenje za završetak rata koji traje već četiri godine. Pismo je poslano dan nakon ukrajinskih napada na Sankt Peterburg te za vrijeme održavanja Međunarodnog gospodarskog foruma, piše Kyiv Independent.
"Gotovo polovicu svojih 26 godina na vlasti u Rusiji proveli ste u ratu protiv Ukrajine. Što god govorili o NATO-u, geopolitici i ruskom jeziku, ovaj rat vaš je osobni izbor, rat bez stvarnog razloga. Tako će ga povijest pamtiti", poručio je Zelenski Putinu podsjetivši ga na neuspjeh ruske invazije 2022. godine, ekonomske posljedice sankcija, gubitke ruske vojske i rastuće nezadovoljstvo građana.
Susret u neutralnoj zemlji
Predložio je susret u neutralnoj zemlji. Naglasio je da je spreman pristati na potpuni prekid vatre tijekom pregovora. Predložio je i razmjenu zarobljenika po principu "svi za sve".
"Ukrajina nudi završetak ovog rata. Moramo to učiniti pošteno, dostojanstveno i osigurati da više nikada ne dođe do novog izbijanja sukoba. Predlažem sastanak s vama", napisao je Zelenski i pozvao Putina da odredi datum sastanka.
Odgovor Moskve
U pregovorima bi, po njegovom mišljenju, trebali sudjelovati i predstavnici SAD-a i EU-a, ali je kritizirao dosadašnje posredne pregovore i odugovlačenje s pronalaskom rješenja.
"Ako sami ne zaključite da je vrijeme za kraj ovog rata, Ukrajina će nastaviti borbu za svoj opstanak. Imat ćemo one koji će nas podržati. No i vi ćete se morati mnogo više boriti za vlastiti opstanak - ne Rusije, nego svoj osobni", poručio je Zelenski ruskom predsjedniku.
Nakon objave pisma, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha otkrio je da će ono biti poslano Kremlju službenim diplomatskim kanalima. No, glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov poručio je da Zelenski može doći u Moskvu ako želi razgovarati s Putinom.