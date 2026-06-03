Prva svjetska 'trajna grobnica' otvara vrata: Tisućama godina čuvat će 'prljave tajne čovječanstva'

Na dubini od 433 metra istrošeno nuklearno gorivo pohranjivat će se u rupe izbušene u temeljnoj stijeni, a ona bi trebala štititi okoliš od radijacije. Procjenjuje se da će otpadu trebati tisuće godina da prestane biti visokoradioaktivan.

U Eurajokiju na jugozapadu Finske, u stabilnoj stijeni staroj 1,9 milijuna godina, stvara se prvo trajno odlagalište istrošenog radioaktivnog nuklearnog goriva na svijetu . Nazvano Onkalo, na finskom 'špilja', uskoro bi trebalo započeti s radom i primiti prve pošiljke za trajnu pohranu.

Onkalo će imati prostora za pohranu 6500 tona uranija, a prve bakrene bačve s otpadom već čekaju otvaranje skladišta. Nakon što svaka od njih bude spuštena u izbušenu rupu u tunelu, rupe će se ispuniti bentonitnom glinom. Kad se i tunel napuni, bit će zatvoren čepom od armiranog betona.

Planirano je da bačve u golemoj mreži tunela budu pohranjene na 100 godina, a nakon toga će trezor biti zatvoren da bi se osiguralo sigurno skladištenje najmanje 100 tisuća godina. Znanstvenici procjenjuju da će nakon tog perioda otpad biti radioaktivan otprilike jednako kao uranijeva ruda od koje se proizvodi gorivo.

Nije bez rizika

No opasnost uvijek postoji. Znanstvenici upozoravaju da je ključno da prvih 10 tisuća godina kapsule s otpadom budu netaknute. S obzirom na to da nitko ne zna kako će 10 tisuća godina visoke radijacije utjecati na bakrene spremnike, rizik od curenja je visok, a postoji opasnost i da potres tijekom idućih ledenih doba ošteti kapsule ili uzrokuje urušavanje tunela.

Ali to je, čini se, problem koji će trebati riješiti u dalekoj budućnosti. Zasad je imperativ sigurno uskladištiti istrošeno nuklearno gorivo, a Finska je napravila velik korak u tom smjeru.