Gejming poslastica za ljubitelje starih igara: Zaigrali smo Mina the Hollower

Najnoviji naslov Yacht Club Gamesa prekrasna je posveta Zeldi na Gameboyu, a rezultat je šestogodišnjeg razvoja i, bez dvojbe, jedna od najzabavnijih videoigara ove godine

Yacht Club Games, razvojni tim najpoznatiji po hit platformeru Shovel Knight, već dulje vrijeme najavljuje dolazak igre inspirirane klasičnom Zeldom, samo prilagođene modernim ukusima. Mina the Hollower je u svakom smislu tip videoigre čiji bi izlazak najbolje sjeo oko kasne jeseni, što zbog općenite atmosfere, što zbog tematike gotičkog horora kombinirane s pikselastom estetikom Game Boy Colora.

Makar skoro svaki djelić sugerira neka jednostavnija vremena, Mina the Hollower je u cijelosti dizajnirana kao moderna igra koja posuđuje dijelove nekih od najtežih naslova u posljednjih dvadeset godina, istovremeno naglašavajući jednostavnu vizualnu komunikaciju koja potiče osjećaj dostignuća, učenje igranjem i ciljeve koji vam jasno daju do znanja da ste ih zaslužili. Miš s bičem Glavni lik Mina pozvana je na otok Tenebrous jer su na njemu prestali raditi generatori koje je pomogla izgraditi. Kao što to obično ide s igrama ovog tipa, svaki generator nalazi se na različitim dijelovima svijeta, što znači da ćete obilaziti močvare, pustinje, planine i, naravno, kripte.

Mišica Mina je, kao što i sam naslov nalaže, hollower, specijalni agent sa specijalnim mehanikama kretanja pa može 'zaroniti' u zemlju i pod njom se brže kretati te nakon toga iskočiti i napraviti dulji skok. Pored mogućnosti doskakivanja na veće udaljenosti, kretanje pod tlom može se koristiti tijekom borbe kao način izbjegavanja neprijatelja, makar zahtijeva puno više vještine nego što se čini s obzirom na to da za uranjanje pod tlo prvo morate skočiti, što vas dodatno izlaže napadima.

Složenost igre također je poduprta raznim oružjima koja dramatično utječu na stil borbe pa će defenzivni igrači koristiti mali sarkofag uz pomoć kojeg je moguće blokirati i kontrirati neprijateljskim napadima, a oni agresivniji posegnut će za parom noževa koji brzo udaraju i dozvoljavaju veću razinu dobrodošle mobilnosti. Svako od oružja može se također nadograditi, dodajući nove poteze te nove defenzivne i ofenzivne opcije.

Tu su i potrošni predmeti, a njih ima stvarno puno i nude dodatne opcije kretanja i napada. Konačno, igračima su na raspolaganju trinketi, mali predmeti koji Mini daju pasivne moći: od kretanja do specijalnih defenzivnih i ofenzivnih bonusa. Napredujući kroz igru, dobivat ćete nova mjesta za trinkete, što znači da ih možete kombinirati kako biste najbolje poduprli svoj stil igre.

Izazovan gameplay Zašto sam onda rekao da je Mina the Hollower teška igra? Pa, problem je umiranje. Makar nikad igraču neće servirati game over, gubljenje života je dosta bolno – kad vas netko ubije, ukrast će vam iskru, no ako opet poginete i iskra ostane kod tog neprijatelja, izgubit ćete sve kosti, glavnu valutu igre. Na sreću, postoji način na koji možete spasiti kosti od nestajanja, no on nije uvijek dostupan. Konačni izazov dolazi u obliku neobičnog načina vraćanja zdravlja jer to napici ne čine, već pune traku s 'plazmom' povrh trake sa zdravljem i kada ga plazma nadiđe, pijenje napitka napuni vam ga do njezine razine. Problem je u tome što ste tijekom pijenja napitka ranjivi i što se zdravlje brzo, ali postupno vraća. Drugim riječima, neprijatelji mogu prekinuti ispijanje napitka, a ako to naprave, naravno da ga gubite.

Sve ove komplikacije na stranu, igra u cjelini funkcionira iznimno fluidno te sve u njoj ima svoje mjesto i ostavlja osjećaj da je neki detalj smješten negdje zato što to ima smisla. Također, svijet je vrlo interaktivan: tajnih prolaza ima posvuda, a mjesta do kojih ne možete dosegnuti prestaju biti izazov onog trena u kojem nabavite neki alat ili smislite način na koji ćete najdalje skočiti. Igra također svaku regiju servira kao specifičan izazov s vrlo jasno određenim mehanikama i interakcijama, a one su sve do zadnje krajnje zabavne i šarmantne. Ponavljam da 'zabavno' automatski ne znači 'jednostavno'. Stelarna prezentacija i kompaktan dizajn Stvar koju dosad nisam spominjao, a definitivno je vrijedna spomena, odnosi se na prezentaciju. Mina the Hollower je iznimno producirana igra jer su animacije kristalno jasne, fluidne i čitke, glazbena pozadina je fantastična i cjelokupna produkcija izgleda kao da je rađena s iznimno visokim znanjem i vještinom. Radi se o lijepo zaokruženom naslovu koji slavi stare igre na Gameboyu, a istovremeno nudi izazov i maštovitost koja nadilazi satisfakciju što bi je više puta spominjana nostalgija trebala zadovoljiti.

Gejming poslastica za ljubitelje starih igara Mina the Hollower je zbilja izvrsno dizajnirana igra jer traži velik angažman i visoku vještinu, ali zauzvrat daje jako lijep osjećaj dostignuća i akcijsku avanturu punu šarma, simpatičnih dijaloga te, što me najviše iznenadilo, nevjerojatno velik broj sekundarnih izazova i bossova, kojima je bila posvećena velika pažnja.

Sve u svemu, ako dosad već nisam bio jasan, da, Mina the Hollower je fenomenalna. Skoro svi prigovori koje sam imao na startu rješivi su tako da jednostavno vježbate, a tema, glazba, likovi i dinamična kombinacija platformske igre, RPG-a i avanture vrijedni su svake minute koju ćete eventualno investirati. Mina the Hollower bez ikakvog problema stoji rame uz rame s nekim od najboljih videoigara u 2026. godini te definitivno zaslužuje mjesto u kolekciji ljubitelja old school digitalne zabave.