Europska komisija o tehnološkoj suverenosti: Moramo čuvati podatke u Europi

Europska komisija je u srijedu predstavila paket za europsku tehnološku suverenost koji sadrži mjere za jačanje europskih kapaciteta u području poluvodiča, umjetne inteligencije, računalstva u oblaku i otvorenog koda.
Cilj je smanjiti ovisnost o američkim digitalnim tvrtkama i kineskim čipovima i dati prednost europskim alternativama.
“Ne možemo si priuštiti da ovisimo o drugima za tehnologije koje održavaju rad naših bolnica, stabilnost naših energetskih mjera i sigurnost naših usluga”, izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.
Stoga Komisija predlaže da se ugovori za određene digitalne usluge rezerviraju isključivo za europske tvrtke.
“U određenim vrlo specifičnim slučajevima, u vrlo kritičnim sektorima, ključno je da europski pružatelji usluga pružaju usluge“, rekla je Henna Virkkunen, potpredsjednica Komisije za digitalna pitanja.
Dva zakonodavna prijedloga
“Želimo biti sigurni da ćemo u kritičnim područjima uvijek moći kontrolirati usluge i čuvati podatke u Europi. Ne želimo se naći u situaciji u kojoj netko pritiskom na gumb može isključiti pružanje usluga“, dodala je Virkkunen.
Paket uključuje dva zakonodavna prijedloga, Akt o čipovima 2.0 i Akt o razvoju računalstva u oblaku i umjetne inteligencije, kao i strategiju otvorenog koda i strateški plan za digitalizaciju i umjetnu inteligenciju u području energetike.
Strateški plan za digitalizaciju i umjetnu inteligenciju u energetskom sektoru trebao bi ubrzati uvođenje digitalnih rješenja i umjetne inteligencije za poboljšanje i pametnu europsku elektroenergetsku infrastrukturu, uz istodobno podupiranje bržeg uvođenja pametnih brojila koja su ključna kako bi europski potrošači imali veću kontrolu nad svojom potrošnjom energije i u konačnici smanjili račune za energiju, navodi Komisija.
Plan bi trebao potaknuti i uspostavu podatkovnih centara unutar EU.
Digitalizacija energetskog sustava prilika je da Europa dobije više od iste infrastrukture koju imamo i smanji račune za potrošače. Tim se paketom iskorištava ta prilika i osigurava da rastuća potražnja podatkovnih centara funkcionira s mrežom, a ne protiv nje, rekla je izvršna potpredsjednica Komisije Teresa Ribera.