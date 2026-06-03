Europska komisija o tehnološkoj suverenosti: Moramo čuvati podatke u Europi

Cilj je smanjiti ovisnost o američkim digitalnim tvrtkama i kineskim čipovima i dati prednost europskim alternativama.

“Ne možemo si priuštiti da ovisimo o drugima za tehnologije koje održavaju rad naših bolnica, stabilnost naših energetskih mjera i sigurnost naših usluga”, izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

Stoga Komisija predlaže da se ugovori za određene digitalne usluge rezerviraju isključivo za europske tvrtke.

“U određenim vrlo specifičnim slučajevima, u vrlo kritičnim sektorima, ključno je da europski pružatelji usluga pružaju usluge“, rekla je Henna Virkkunen, potpredsjednica Komisije za digitalna pitanja.