Testirano prvo cjepivo koje je dizajnirala umjetna inteligencija

Cjepivo je dizajnirano kako bi djelovalo na sve koronaviruse, što bi uključivalo sve varijante Covida i viruse koji inficiraju životinje, ali bi moglo pokrenuti sljedeću pandemiju. Rad je još u ranoj fazi, ali tim već razvija zasebna cjepiva koja bi se mogla boriti protiv gripe i ebole.

Umjetna inteligencija korištena je za razvoj navodno fundamentalno novog tipa cjepiva koje bi moglo pružiti zaštitu od velikog broja virusa i spriječiti pandemije. Tim sa Sveučilišta u Cambridgeu tvrdi kako je ovo prvi put da je ključna komponenta cjepiva u potpunosti dizajnirana umjetnom inteligencijom, pa zatim testirana na ljudima.

AI superantigen

Cjepiva uče naša tijela kako uočiti infekciju kako bi povećala naše izglede u borbi protiv nje. Ali, neki virusi su vješti u mutaciji, pa cjepiva mogu brzo zastarjeti. Zato je potrebno redovito ažurirati cjepiva protiv Covida i zimske gripe. Cjepiva se obično dizajnira korištenjem trenutnog soja virusa.

Istraživači iz Cambridgea uzeli su poznate genetske kodove iz niza koronavirusa koje su zabilježili programi nadzora koji su tražili potencijalne virusne prijetnje. Te genetske kodove analizirala je umjetna inteligencija. Zatim je dizajnirala superantigen koji bi mogao trenirati imunološki sustav kako bi mogao pružiti zaštitu od cijele obitelji virusa, čak i ako mutiraju ili nova infekcija pređe sa životinja na ljude.

Antigeni su ključne komponente cjepiva jer to je ono što imunološki sustav nauči napadati. Ovo bi trebao biti prvi put da je antigen koji je dizajnirala umjetna inteligencija testiran na ljudima. Ispitivanja, provedena na 39 ljudi, osmišljena su kako bi se procijenila sigurnost takvih cjepiva. Druga studija - u kojoj je sudjelovalo oko 200 ljudi - dat će bolje razumijevanje koliko dobro trenira imunološki sustav.

U studiji objavljenoj u časopisu Journal of Infection navedeno je kako je utjecaj na imunološki sustav bio skroman, ali ima potencijala.

Tim iz Cambridgea već provodi istraživanja na životinjama o univerzalnim sezonskim cjepivima protiv gripe koja se ne bi trebala prilagođavati svake godine i cjepivu protiv ptičje gripe H5N1, u slučaju ako bi se virus koji trenutno razara populacije ptica pretvorio u ljudsku pandemiju.

Također istražuju cjepivo protiv virusnih hemoragijskih groznica, koje bi uključivalo vrste ebole. Trenutnu epidemiju u Demokratskoj Republici Kongo uzrokuje vrsta za koju još nije razvijeno cjepivo, piše BBC.