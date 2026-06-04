Komunistički megaprojekt oživio nakon 40 godina: Gradi se najduži željeznički tunel na Balkanu

Projekt je započet prije četrdeset godina, ali radovi su zaustavljeni zbog nesreće. Tunel se sada dovršava zahvaljujući fondovima kohezijske politike EU-a

(Izvorno objavio Mediapool kao partner tportala u sklopu projekta EuSEE.) Najduži dvokolosiječni željeznički tunel na Balkanu – tunel Lozarevo (2774 m), dio Koridora br. 8 na dionici Sindel-Karnobat – uskoro bi trebao biti završen nakon više od četrdeset godina. Ovu nevjerojatnu vijest obznanilo je bugarsko Ministarstvo prometa i veza. Preostalo je da se dovrši još samo trasa dugačka devedeset metara prije nego što se dvije strane tunela konačno spoje, kako je najavio zamjenik ministra prometa i veza Murad Türk, a prenio ured za tisak Ministarstva. Türk se 16. travnja, u pratnji Јordana Varbanova, novog generalnog direktora Nacionalne tvrtke za željezničku infrastrukturu (NRIC), na terenu uvjerio kako napreduju radovi na željezničkom tunelu.

Izgradnja tunela ispod Stare planine jedan je od velikih komunističkih projekata koji su napušteni nakon pada režima 1989. godine. Projekt je ponovno pokrenut 2023. godine bez velike pompe. Dvije godine kasnije, početkom 2025., financiranje dovršetka tunela uključeno je u program 'Prometna povezanost 2021. – 2027.' koristeći sredstva kohezijske politike. Objavljeni dokumenti pokazuju da je ova odluka donesena u sklopu jedne od izmjena programa. Projekt se smatra strateškim jer će omogućiti brzu vezu između Burgasa i Varne. U pitanju je dio Koridora br. 8, koji bi trebao povezati Crno more s talijanskom lukom Brindisi na Jadranskom moru, prolazeći kroz Bugarsku, Sjevernu Makedoniju i Albaniju.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Петко Янков

Povijest tunela 'Spomenik vremenu', tako se na nekim turističkim web-stranicama reklamira željeznički tunel Lozarevo. Ljubitelji željeznice na Facebooku još uvijek ne mogu vjerovati da će ovo čudo uskoro biti dovršeno, ali se nadaju da će se to konačno dogoditi. Tunel je nazvan 'Lozarevo' jer se nalazi u blizini istoimenog sela u općini Sungurlare. Ideja za izgradnju tunela datira iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća, kada je donesena strateška odluka o dvostrukom kolosijeku i elektrifikaciji dionice Karnobat-Sindel. Ovo je za portal varnamaps.eu objasnio inženjer Petko Jankov, jedan od stručnjaka koji su radili na pruzi između Karnobata i Sindela.

Planirana duljina željezničke pruge je 123 km, uključujući brojne nadvožnjake, mostove i tri tunela koji prolaze kroz obronke Istočne Stare planine. Druga dva tunela, 'Duškotna' i 'Ljuljakovo', koji su znatno kraći, već su dovršeni. Glavni izazov je 'Lozarevo', koji Ministarstvo prometa predstavlja kao najduži dvokolosiječni željeznički tunel na Balkanu. Izgradnju je 1987. godine započeo odjel za graditeljstvo Ministarstva prometa. Međutim, kako objašnjava inženjer Petko Yankov, tijekom provedbe projekta napravljen je niz kobnih pogrešaka koje su dovele do tri velike nesreće. Zbog netočnih geoloških istraživanja, nepromišljene promjene građevinskih planova i loše izvedenih iskopa, izgrađeno je samo oko 1700 m od planiranih 2800 m duljine tunelske cijevi.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Петко Янков

Južni ulaz u tunel Lozarevo udaljen je oko dva km od istoimenog sela, odakle je iskopana trasa duljine nešto više od 1400 m. Kao posljedica neovlaštene promjene načina gradnje od strane izvođača radova, dogodila se teška nesreća, točnije masovno urušavanje konstrukcije tunela. To se dogodilo jer je u tom trenutku sekundarna betonska obloga prilično zaostajala za postavljenom primarnom oblogom, koja je zamijenjena znatno nestabilnijom konstrukcijom, objašnjava inženjer Yankov. Sjeverni ulaz u tunel nalazi se u blizini glavne ceste Šumen-Karnobat. S ove strane tunel je u relativno stabilnom stanju, s konačnom duljinom od oko 300 m. Ali ni ovdje radovi nisu išli glatko. Zbog prethodne nesreće, koja je uzrokovala izlijevanje tekuće gline, prednji dio tunela dva puta je zatvoren masivnim betonskim čepovima. Unatoč tome, na ovom mjestu i dalje se odvijaju destruktivni procesi, uzrokujući česta klizišta i poplave na ulazu. Promjena političke situacije 1989. godine i nedostatak financijskih sredstava doveli su do obustave projekta devedesetih godina. 'Odgovorna' zaštita i ponovno pokretanje projekta Nakon još jednog urušavanja, tunel je godinama bio napušten, ali je bio 'odgovorno čuvan' zajedno s opremom za kopanje, koja je u to vrijeme koštala milijune. Gotovo četiri desetljeća kasnije, kada su se radnici vratili na gradilište, ova oprema je stajala netaknuta, ali zahrđala i praktički neupotrebljiva, kako je za Mediapool izjavio GBS Global Construction, jedan od izvođača radova. Do ponovnog pokretanja velikog projekta došlo je za vrijeme prijelazne vlade Galaba Doneva, u kojoj je Hristo Aleksiev bio ministar prometa. Raspisan je javni natječaj za udvostručenje i elektrifikaciju željezničke pruge na dionici Lozarevo-Prilep, s proračunom od oko 100 milijuna eura. Ugovor je bio podijeljen u dva odvojena lota. Jedan se odnosio na dovršetak tunela Lozarevo i dodijeljen je zajedničkom poduzeću Reil Sever - Jug 2023 u vrijednosti 51 milijun eura bez PDV-a. Konzorcij čine GBS Global Construction EAD i Evolution Ltd. Radovi su započeli krajem 2024. godine. Drugi ugovor – za udvostručenje i elektrifikaciju dionice Lozarevo-Prilep – dodijeljen je konzorciju Lozarevo 2023 u vrijednosti 49,7 milijuna eura bez PDV-a. Konzorcij čine Infrastrukturno Stroitelstvo AD, Transstroj Varna AD i Ingstrokengineering EOOD.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Atanas Tiki Angelov