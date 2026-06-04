Francuska senzacionalno izgubila u Nantesu uoči Svjetskog prvenstva

Obala Bjelokosti, reprezentacija koja se na Mundijal vraća prvi put nakon 2014. godine, slavila je 2:1 protiv trenutačno prve reprezentacije FIFA-ine ljestvice.

Francuzi su poveli u završnici prvog poluvremena. Cherki je u 45. minuti sjajno pogodio za 1:0 nakon driblinga i udarca s ruba kaznenog prostora.

Ipak, nastavak je donio veliki preokret afričke reprezentacije. Doue izjednačio je u 53. minuti, a pobjedu Obali Bjelokosti donio je Diallo pogotkom u 84. minuti.

Za Francusku je ovo ozbiljno upozorenje uoči početka turnira. Momčad Didiera Deschampsa na Svjetsko prvenstvo dolazi kao jedan od najvećih favorita i igrat će u skupini I sa Senegalom, Irakom i Norveškom. Obala Bjelokosti smještena je u skupinu E, gdje je čekaju Njemačka, Ekvador i Curacao.