Francuska senzacionalno izgubila u Nantesu uoči Svjetskog prvenstva

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Francuska senzacionalno izgubila u Nantesu uoči Svjetskog prvenstva

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 04.06.2026 23:09
  • Objavljeno 04.06.2026 u 23:09
Kylian Mbappe
Kylian Mbappe Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER/EPA
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Francuska je u Nantesu doživjela neugodan poraz u jednoj od posljednjih provjera uoči Svjetskog prvenstva.

Obala Bjelokosti, reprezentacija koja se na Mundijal vraća prvi put nakon 2014. godine, slavila je 2:1 protiv trenutačno prve reprezentacije FIFA-ine ljestvice.

Francuzi su poveli u završnici prvog poluvremena. Cherki je u 45. minuti sjajno pogodio za 1:0 nakon driblinga i udarca s ruba kaznenog prostora.

Ipak, nastavak je donio veliki preokret afričke reprezentacije. Doue izjednačio je u 53. minuti, a pobjedu Obali Bjelokosti donio je Diallo pogotkom u 84. minuti.

Za Francusku je ovo ozbiljno upozorenje uoči početka turnira. Momčad Didiera Deschampsa na Svjetsko prvenstvo dolazi kao jedan od najvećih favorita i igrat će u skupini I sa Senegalom, Irakom i Norveškom. Obala Bjelokosti smještena je u skupinu E, gdje je čekaju Njemačka, Ekvador i Curacao.

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