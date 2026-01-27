Viza za 10 dana i život bez stresa? Finska krenula u lov na IT talente, evo što sve nude

U toj je državi zakonom propisano kako radnik ne može raditi više od prosječnih 40 sati tjedno. Posao završava s krajem radnog vremena, a poslodavci značajno više cijene vrijednost slobodnog vremena zaposlenika.

Već poznata po svojoj tehnološkoj sceni, Finska - s oko 5,6 milijuna stanovnika - pozicionira se kao mjesto gdje američki tehnološki radnici mogu pronaći bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života bez žrtvovanja karijere, što je značajan kontrast u odnosu na Silicijsku dolinu.

Vlasti surađuju s više od 30 finskih tehnoloških tvrtki i sveučilišta kako bi promovirale otvorena radna mjesta za strane radnike. Iako kampanja naglašava SAD, cilja i na talente iz Indije, Brazila i drugih dijelova Europe. Plaće su niže nego u Americi, ali zdravstvena skrb, obrazovanje i briga o djeci su pristupačniji.

Pregled otvorenih radnih mjesta koja se promoviraju u okviru programa uključuje radna mjesta u Oura Health (tvrtka koja stoji iza Oura Ringa), tvrtki za kvantno računalstvo QMill i Sveučilištu Aalto.

Zainteresirani za rad u Finskoj trebali bi razmotriti obraćanje tvrtkama ili sveučilištima čak i ako nema otvorenih radnih mjesta, budući su neki poslodavci otvoreni za stvaranje radnih mjesta za pravog kandidata.

Programi integracije, radne dozvole supružnicima...

Nakon što kandidati prime ponudu za posao, mogu se prijaviti za specijaliziranu vizu putem finskog programa Fast Track. Odobreni kandidati mogu dobiti dozvolu za rad i boravak za samo dva tjedna, s prosječnim vremenom obrade od oko 10 dana.

Finska također nudi programe integracije, a supružnici radnika sa specijaliziranim vizama imaju pravo na radne dozvole. Tijekom 2024. godine odobrila je 60 specijaliziranih dozvola boravka američkim građanima, a 2025. godine 85, prema finskoj imigracijskoj statistici.

Broj dozvola boravka odobrenih američkim istraživačima također se povećao, s 35 u 2024. na 46 u 2025. Učenje finskog nije obavezno jer oko 80 posto Finaca govori engleski. No, kao i u svakoj stranoj državi, nepoznavanje jezika može dovesti do osjećaja izolacije u svakodnevnom životu.

Godišnje istraživanje KPMG-a među globalnim izvršnim direktorima pokazalo je kako je 70 posto njih zabrinuto zbog konkurencije za talente u području umjetne inteligencije. Prema izvješću BCG-a o praćenju talenata za 2024. godinu, SAD je i dalje dominantan u privlačenju talenata u području umjetne inteligencije diljem svijeta., piše Business Insider.