Sumrak međunarodnog prava u orbiti: Briše li moderni rat granicu između civilnih i vojnih satelita?

Kada su Sjedinjene Države i Izrael prije gotovo dva tjedna pokrenuli operaciju Epski bijes protiv Irana, prve potvrde napada nisu stigle od vlada ni vojske, već iz - svemira. Komercijalni sateliti snimili su dim iznad Teherana i požare na obali Omanskog zaljeva, otkrivajući razmjere udara još prije službenih izjava

Snimke američkih tvrtki Planet Labs i Vantor prikazivale su dim iznad Teherana te zapaljene brodove u gradu Konaraku, gdje su pogođene pomorske baze, zračne luke i raketna postrojenja, a globalni mediji ubrzo su potvrdili njihovu autentičnost. No sateliti i svemirski sustavi nisu bili samo promatrači sukoba – postali su i njegove mete. Američki dužnosnici tvrde da su u prvim napadima pogođeni iranski centri za upravljanje satelitima i svemirskim sustavima, što je ozbiljno oslabilo sposobnost Teherana da koordinira operacije satelitskom komunikacijom. No istodobno je Iran koristio opsežne tehnike spoofinga, odnosno emitiranja lažnih GPS signala koji zbunjuju navigacijske sustave i navode ih na pogrešne koordinate, piše The Conversation.

Rat bez eksplozija Paralelno s fizičkim napadima, američko Svemirsko zapovjedništvo i Kibernetičko zapovjedništvo pokrenuli su operacije ometanja i hakiranja iranskih softverskih sustava. Takve se akcije u vojnom žargonu nazivaju 'nekinetičkim' napadima jer ne uključuju klasično uništavanje oružjem. Riječ je o svojevrsnoj 'tihoj sabotaži': komunikacije se prekidaju, GPS sustavi kompromitiraju, a digitalni sustavi destabiliziraju; sve to bez eksplozija i vidljive štete. Kombinacija takvih taktika, ubrzanog razvoja komercijalne svemirske tehnologije i općeg slabljenja međunarodnog poretka temeljenog na pravilima znači da međunarodno pravo sve teže prati stvarnost modernog ratovanja. Nekinetičke operacije brzo su počele pogađati civile. Tijekom protuvladinih prosvjeda u Iranu u siječnju, a potom i u prvim napadima, vlasti su koristile ometanje i lažne GPS signale da bi poremetile rad Starlinka, na koje su se civili i prosvjednici oslanjali da bi ostali povezani s internetom tijekom blokada mreže. Istodobno su komercijalne satelitske snimke postale dio samog sukoba. Nakon što je Planet Labs objavio fotografije iranskih napada na američke ciljeve u Perzijskom zaljevu, kompanija je odlučila odgoditi objavu novih snimaka kako bi spriječila da ih iranske snage koriste za procjenu štete u stvarnom vremenu. Planet Labs je 10. ožujka produžio razdoblje odgode na dva tjedna za korisnike izvan vlade, a američka vojska i dalje ima trenutačan pristup podacima.

Zamagljena granica između civilnog i vojnog Moderno ratovanje sve više ovisi o komercijalnim satelitskim sustavima dvostruke namjene. Isti sateliti koji sinkroniziraju financijske transakcije, pomažu bolnicama i upravljaju globalnom logistikom također navigiraju vojne operacije, što briše tradicionalnu pravnu granicu između civilnih i vojnih ciljeva. Međunarodni odbor Crvenog križa već je više puta upozorio da napadi na satelite ili ometanje njihovog rada mogu imati ozbiljne posljedice za civile – od prekida rada elektroenergetskih mreža i navigacijskih sustava do poremećaja hitnih službi i operacija. Svemir pak nije pravno neregulirano područje. Sporazum o svemiru iz 1967. godine, Povelja Ujedinjenih naroda i međunarodno humanitarno pravo formalno se primjenjuju i na sukobe u orbiti. No rat između Irana, SAD-a i Izraela pokazuje koliko je praksa brža od pravnih okvira. Dodatni problem predstavljaju baš sateliti dvostruke namjene jer istodobno pružaju civilne usluge i služe vojnim komunikacijama. Prema međunarodnom pravu, oni koji pružaju civilne usluge ne smatraju se vojnim ciljevima – osim ako se ne dokaže da služe vojnim operacijama – a praksi se ta granica svakodnevno dovodi u pitanje.

