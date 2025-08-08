Mars krije geološka iznenađenja: Znanstvenici otkrili novi mineral na Crvenom planetu

U radu objavljenom 5. kolovoza u časopisu Nature Communications, tim astrobiologa pod vodstvom Janice Bishop iz Instituta SETI opisuje otkriće neobičnog spoja feri-hidroksisulfata u blizini Valles Marineris , goleme doline koja se proteže uz Marsov ekvator. Ovo je područje odavno predmet interesa znanstvenika jer postoje dokazi da je u njemu nekada tekla voda , a novo otkriće moglo bi pružiti dragocjene tragove o tome kako su prirodni procesi oblikovali površinu planeta.

Znanstvenici već imaju prilično dobru predodžbu o tome kako izgleda površina Marsa, no njezin točan kemijski sastav i dalje ostaje djelomična enigma. Istraživači su nedavno, piše Gizmodo , otkrili potpuno novi mineral na Crvenom planetu, i to u neobičnom sloju željeznog sulfata koji pokazuje jedinstveni spektar reflektiranog svjetla.

Na Marsu se sumpor često veže s drugim elementima tvoreći sulfate. Riječ je o mineralima koji se lako otapaju u vodi. No, za razliku od Zemlje, Mars je izrazito suh, što znači da su ti sulfati mogli ostati sačuvani na površini još od razdoblja kada je planet izgubio svoju vodu. Analizom takvih minerala moguće je doći do važnih informacija o ranoj povijesti Marsa.

Znanstvenici su proučavali područja bogata sulfatima u okolici Valles Marineris, usredotočivši se posebno na regije koje pokazuju neobične spektroskopske tragove u orbitalnim podacima, kao i slojevitu sulfatnu geologiju. U jednoj od regija pronašli su naslage višestruko hidratiziranih sulfata, a ispod njih slojeve s mono-hidratiziranim sulfatima i feri-hidroksisulfatima.

Znanstvenici su u laboratorijskim uvjetima pokušali replicirati ove minerale, nakon čega se pokazalo da se feri-hidroksisulfat formira samo u prisutnosti kisika, a kemijska reakcija koja ga stvara pritom proizvodi i vodu. Osim toga, taj je proces moguć samo na visokim temperaturama, što ukazuje na to da su se sulfati mogli formirati tijekom vulkanske aktivnosti. Struktura i termička svojstva spoja dodatno sugeriraju da se vjerojatno radi o potpuno novom mineralu.

'Materijal dobiven u laboratorijskim pokusima vjerojatno je novi mineral zbog svoje jedinstvene kristalne strukture i termičke stabilnosti', rekla je Bishop. 'Međutim, da bi ga znanstvena zajednica i službeno priznala kao novi mineral, moramo ga pronaći i na Zemlji.'