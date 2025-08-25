TAJNE SVEMIRA

Uzorci s asteroida: NASA otkrila zvjezdanu prašinu stariju od našeg Sunca

Damir Rukavina

25.08.2025 u 12:11

Izvor: Profimedia / Autor: NASA Photo / Alamy / Profimedia
Uzorci sakupljeni misijom OSIRIS-REx priskrbili su neusporedive informacije o ranom razdoblju i prirodi Sunčeva sustava

Prašina koju je NASA-ina letjelica prikupila s asteroida udaljenog više od 320 milijuna kilometara od Zemlje otkrila je nevjerojatan podatak: u uzorcima se nalazi materijal stariji od Sunca.

U prvoj velikoj kemijskoj analizi uzoraka s Bennua identificirana su tzv. presolarna zrnca - zvjezdana prašina nastala kondenzacijom oko umirućih zvijezda prije više milijardi godina. Međunarodni tim znanstvenika tvrdi da ti uzorci predstavljaju svojevrsnu vremensku kapsulu ranog Sunčeva sustava, očuvaniju i čišću od bilo kojeg meteorita pronađenog na Zemlji, piše Sky News.

Ovi podaci rezultat su jedne od najambicioznijih NASA-inih misija. Svemirska letjelica OSIRIS-REx 2020. godine kratko je dotaknula površinu Bennua pomoću robotske ruke te prikupila oko 120 grama materijala. Kapsula s uzorcima uspješno je vraćena na Zemlju 2023. godine, omogućivši znanstvenicima detaljne analize.

Izvor: NASA / Autor: NASA

Tragovi izvanzvjezdanog materijala

Kemijska analiza pokazala je da se Bennu vjerojatno formirao u vanjskim dijelovima Sunčeva sustava, možda čak izvan Saturnove orbite. Osim presolarnih zrnaca, u uzorcima je pronađen bogat spektar drugih materijala - uključujući organske spojeve iz vanjskih regija Sunčeva sustava i međuzvjezdanog prostora, ali i visokotemperaturne minerale, za koje se smatra da su nastali blizu Sunca prije nego što su migrirali prema vanjskim orbitama.

Profesorica Jessica Barnes sa Sveučilišta u Arizoni istaknula je da ovi podaci ukazuju na složene procese koji su oblikovali Bennu, a profesorica Sara Russell iz Prirodoslovnog muzeja dodala je da uzorci predstavljaju jedinstven pogled na okoliš u kojem su nastali planeti Sunčeva sustava.

Iz perioda u kojem se Zemlja tek formirala

Daljnja istraživanja u Londonu otkrila su dokaze o kemijskim reakcijama povezanima s vodom, a one su započele prije više od 4,5 milijardi godina, dok se Zemlja tek počela formirati. Upravo činjenica da je materijal s Bennua vraćen netaknut, bez kontakta s atmosferom našeg planeta, omogućila je znanstvenicima da prouče njegovu povijest i evoluciju minerala s dosad neviđenom preciznošću.

Asteroid Bennu već je ranije iznenadio istraživače jer su u njegovu materijalu pronađeni gradivni elementi života. Nova istraživanja potvrđuju njegovu važnost kao iznimnog izvora informacija o formiranju planeta i razvoju Sunčeva sustava. Kako ističe profesorica Russell, proučavanje Bennua daje mogućnost svakodnevnog otkrivanja novih činjenica o jedinstvenoj vrsti svemirske stijene koja je opstala gotovo neizmijenjena tijekom milijarde godina kozmičke povijesti.

