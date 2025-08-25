Uzorci s asteroida: NASA otkrila zvjezdanu prašinu stariju od našeg Sunca

Uzorci sakupljeni misijom OSIRIS-REx priskrbili su neusporedive informacije o ranom razdoblju i prirodi Sunčeva sustava

Prašina koju je NASA-ina letjelica prikupila s asteroida udaljenog više od 320 milijuna kilometara od Zemlje otkrila je nevjerojatan podatak: u uzorcima se nalazi materijal stariji od Sunca.

U prvoj velikoj kemijskoj analizi uzoraka s Bennua identificirana su tzv. presolarna zrnca - zvjezdana prašina nastala kondenzacijom oko umirućih zvijezda prije više milijardi godina. Međunarodni tim znanstvenika tvrdi da ti uzorci predstavljaju svojevrsnu vremensku kapsulu ranog Sunčeva sustava, očuvaniju i čišću od bilo kojeg meteorita pronađenog na Zemlji, piše Sky News. Ovi podaci rezultat su jedne od najambicioznijih NASA-inih misija. Svemirska letjelica OSIRIS-REx 2020. godine kratko je dotaknula površinu Bennua pomoću robotske ruke te prikupila oko 120 grama materijala. Kapsula s uzorcima uspješno je vraćena na Zemlju 2023. godine, omogućivši znanstvenicima detaljne analize.

Tragovi izvanzvjezdanog materijala Kemijska analiza pokazala je da se Bennu vjerojatno formirao u vanjskim dijelovima Sunčeva sustava, možda čak izvan Saturnove orbite. Osim presolarnih zrnaca, u uzorcima je pronađen bogat spektar drugih materijala - uključujući organske spojeve iz vanjskih regija Sunčeva sustava i međuzvjezdanog prostora, ali i visokotemperaturne minerale, za koje se smatra da su nastali blizu Sunca prije nego što su migrirali prema vanjskim orbitama. Profesorica Jessica Barnes sa Sveučilišta u Arizoni istaknula je da ovi podaci ukazuju na složene procese koji su oblikovali Bennu, a profesorica Sara Russell iz Prirodoslovnog muzeja dodala je da uzorci predstavljaju jedinstven pogled na okoliš u kojem su nastali planeti Sunčeva sustava.