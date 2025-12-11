Hrvatska u svemirskoj utrci: Za tri godine punopravno članstvo u ESA-i, stiže i nacionalna strategija

U Sivoj vijećnici FER-a okupili su se vodeći akteri domaćeg i europskog svemirskog ekosustava, među kojima dr. sc. Hrvoje Meštrić, ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti, Karol Brzostowski, izaslanik Europske svemirske agencije (ESA) za Hrvatsku, dr. sc. Francesco Soldovieri iz talijanskog Nacionalnog istraživačkog vijeća, talijanski veleposlanik Nj. E. Paolo Trichilo te profesori Politecnica di Torino, kao i predstavnici hrvatskih i talijanskih tvrtki iz svemirske industrije.

Dekan FER-a prof. dr. sc. Vedran Bilas istaknuo je da je cilj kolokvija prikazati prilike koje europske inicijative otvaraju Hrvatskoj te potaknuti jaču suradnju akademije i industrije. 'Naša misija je tehnološki razvoj Hrvatske. Želimo motivirati dionike na suradnju na europskoj razini i snažniji angažman u obrazovanju, istraživanju i poduzetništvu u području svemirskih tehnologija', rekao je Bilas.

Veleposlanik Italije Paolo Trichilo podsjetio je na intenziviranje bilateralne suradnje dviju zemalja na području inovacija i istraživanja. 'Današnji događaj jasan je primjer snažne volje za jačanjem znanstvene i akademske suradnje Italije i Hrvatske', rekao je Trichilo, podsjetivši na nedavno potpisani Memorandum o razumijevanju koji pokriva područja poput umjetne inteligencije, plave ekonomije i obnovljivih izvora energije.

Dr. sc. Hrvoje Meštrić naglasio je da Hrvatska aktivno jača suradnju s ESA-om putem nacionalnih projekata u području promatranja Zemlje. 'Hrvatska je do sada podnijela više od 100 projektnih prijedloga, od kojih je 55 financirano. Razmjena znanja s talijanskim kolegama može rezultirati novim zajedničkim projektima', rekao je Meštrić te najavio da će nacionalna svemirska strategija biti usvojena sljedeće godine.