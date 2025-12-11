Hrvatska u svemirskoj utrci: Za tri godine punopravno članstvo u ESA-i, stiže i nacionalna strategija

Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu u srijedu je održan Znanstveni kolokvij Europske svemirske perspektive, na kojem su predstavnici akademske zajednice, industrije i državnih institucija raspravljali o stanju svemirskog sektora u Hrvatskoj i Italiji te o zajedničkim mogućnostima suradnje. Događaj je organizirao FER u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te Veleposlanstvom Italije u Hrvatskoj, priopćili su s FER-a
U Sivoj vijećnici FER-a okupili su se vodeći akteri domaćeg i europskog svemirskog ekosustava, među kojima dr. sc. Hrvoje Meštrić, ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti, Karol Brzostowski, izaslanik Europske svemirske agencije (ESA) za Hrvatsku, dr. sc. Francesco Soldovieri iz talijanskog Nacionalnog istraživačkog vijeća, talijanski veleposlanik Nj. E. Paolo Trichilo te profesori Politecnica di Torino, kao i predstavnici hrvatskih i talijanskih tvrtki iz svemirske industrije.
Dekan FER-a prof. dr. sc. Vedran Bilas istaknuo je da je cilj kolokvija prikazati prilike koje europske inicijative otvaraju Hrvatskoj te potaknuti jaču suradnju akademije i industrije. 'Naša misija je tehnološki razvoj Hrvatske. Želimo motivirati dionike na suradnju na europskoj razini i snažniji angažman u obrazovanju, istraživanju i poduzetništvu u području svemirskih tehnologija', rekao je Bilas.
Veleposlanik Italije Paolo Trichilo podsjetio je na intenziviranje bilateralne suradnje dviju zemalja na području inovacija i istraživanja. 'Današnji događaj jasan je primjer snažne volje za jačanjem znanstvene i akademske suradnje Italije i Hrvatske', rekao je Trichilo, podsjetivši na nedavno potpisani Memorandum o razumijevanju koji pokriva područja poput umjetne inteligencije, plave ekonomije i obnovljivih izvora energije.
Dr. sc. Hrvoje Meštrić naglasio je da Hrvatska aktivno jača suradnju s ESA-om putem nacionalnih projekata u području promatranja Zemlje. 'Hrvatska je do sada podnijela više od 100 projektnih prijedloga, od kojih je 55 financirano. Razmjena znanja s talijanskim kolegama može rezultirati novim zajedničkim projektima', rekao je Meštrić te najavio da će nacionalna svemirska strategija biti usvojena sljedeće godine.
Hrvatska bi mogla postati punopravna članica ESA-e za tri godine
Prema riječima Karola Brzostowskog iz ESA-e, Hrvatska trenutačno sudjeluje u programu PECS (European Cooperating State), koji služi kao pripremna faza za punopravno članstvo. 'Kapacitet Hrvatske raste, sve je više tvrtki i institucija uključenih u razvoj svemirske tehnologije. Nadamo se da će Hrvatska postati članica za otprilike tri godine', rekao je Brzostowski.
Podsjetimo, Hrvatska nije punopravna članica Europske svemirske agencije (ESA), ali ima potpisani Sporazum o suradnji od 2018. godine, što joj omogućuje sudjelovanje u programima i dobivanje industrijskih ugovora.
Praktične primjene svemirskih tehnologija predstavile su tvrtke koje već djeluju na europskom tržištu. O projektima su govorili Sandro Panagini , S.P iz odjela za ratvoj međunarodnog poslovanja talijanske tvrtke Leonardo S.p.A, Filip Novoselnik iz osječkog Protostar Labsa, Dragan Divjak iz List Labsa, Ivana Barić Ćurko iz Amphinicy Technologiesa te doc. dr. sc. Ivan Tomljenović iz instituta Oikon.
Sudionici su zaključili da Hrvatska, unatoč još mladom svemirskom ekosustavu, posljednjih godina ubrzano jača svoje kapacitete kroz akademsko-istraživačke projekte, međunarodne suradnje i rast industrije specijalizirane za svemirske tehnologije.